الجيش اليمني يعلن تقدما في تعز والحوثيون يقصفون مأرب

تتسع تداعيات التصعيد العسكري في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة، وسط تصاعد المخاوف من امتداد المواجهة إلى دول الجوار، ولا سيما السعودية، في ظل بحث القاهرة خيارات دعم الرياض عسكريا.

تتصاعد المواجهات العسكرية في اليمن على عدة جبهات، مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في جنوب مدينة تعز، واستهداف جماعة الحوثيين مدينة مأرب بثمانية صواريخ باليستية، بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط باب المندب.

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ويتزامن التصعيد مع تحركات إقليمية ودولية لاحتواء التوتر، وسط دعوات خليجية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وإعلان مصر استعدادها لدعم السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأعلن الجيش اليمني، تحقيق تقدم ميداني في منطقتي الصنمات والصراري بجبل صبر، جنوب مدينة تعز، عقب هجوم بدأ فجرًا على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين.

وقالت قيادة محور تعز، في بيان، إن الهجوم ألحق خسائر كبيرة بالجماعة، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية حتى عصر الأحد.

وأضاف البيان أن الجبهتين الشمالية والشرقية في محافظة تعز شهدتا مواجهات متقطعة ازدادت حدتها بين الحين والآخر، في ظل استمرار التصعيد على امتداد خطوط التماس. كما شهد محيط معسكر شعب الجن، في منطقة باب المندب، معارك عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين، تخللها قصف متبادل.

وفي تطور مواز، أعلنت السلطة المحلية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أن جماعة الحوثيين استهدفت المدينة بثمانية صواريخ باليستية. وأكد المركز الإعلامي للقوات الحكومية وقوع الهجوم، من دون أن تتوافر تفاصيل بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر البشرية.

على الصعيد الإقليمي، تتزايد التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية للتصعيد. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي جهود خفض التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة، في وقت أعلنت فيه القاهرة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن السعودية.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القاهرة ستقدم للمملكة كل الدعم اللازم والممكن لحماية أمنها واستقرارها. وفي السياق ذاته، أرجأ مجلس النواب المصري، التصويت النهائي على تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية، في حال طلبت الرياض ذلك، إلى جلسة طارئة تعقد الإثنين.

ويأتي التأجيل وسط تباين في مواقف النواب بشأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه القوات المصرية، والضمانات اللازمة لتجنب انخراطها في الحرب الدائرة في اليمن.

من جهته، دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، مطالبًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع نظيره السعودي بشأن الملف اليمني، مؤكدًا أن موسكو تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وتتزامن التطورات الميدانية في اليمن مع مؤشرات على اتساع التداعيات الأمنية في المنطقة، إذ دوت صافرات الإنذار المرتبطة بالغارات الجوية في الرياض، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ، بالتزامن مع ترقب إعادة فتح المطار الرئيسي بعد إغلاقه قبل نحو أسبوع إثر موجة من الهجمات.

وتعكس هذه التطورات تداخل المسارات العسكرية والدبلوماسية في الأزمة اليمنية، مع استمرار المواجهات على الجبهات الداخلية وتصاعد المخاوف من امتداد آثارها إلى دول الجوار، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وتجنب اتساع نطاق المواجهة.