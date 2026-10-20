اليمن: أكثر من ربع مليون نازح ونقص حاد في مياه الشرب والأدوية والوقود

تواجه مدينة تعز اليمنية أزمة إنسانية متفاقمة مع تراجع إمدادات المياه إلى النصف، واقتراب نفاد الأدوية والأكسجين والوقود في المستشفيات، فيما تجاوز عدد النازحين في اليمن ربع مليون شخص منذ تموز/ يوليو الماضي.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، وقالت إن إمدادات المياه قلّت بنسبة 50%، فيما توشك الأدوية والأكسجين والوقود في المستشفيات على النفاد، فيما أعلنت المفوضية الأوربية ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى أكثر من ربع مليون إنسان.

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وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "المنظمات الإنسانية في تعز باليمن وزعت الأسبوع الماضي آخر الطرود الغذائية المتوفرة".

وأضافت أن إمدادات المياه انخفضت بنسبة 50%، فيما توشك الأدوية والأكسجين والوقود في المستشفيات على النفاد.

وشددت المنظمة الدولية على أنه "ينبغي على الحوثيين رفع الحصار فورا، وينبغي على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لإدخال الإمدادات".

وبحسب عدد من المدنيين اليمنيين، وعدة منظمات حقوقية وإنسانية يمنية فإن الحوثيين أغلقوا الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة الحكومة في محافظة تعز.

وتتهم المنظمات اليمنية الحوثيين بفرض حصار على المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ اندلاع النزاع اليمني عام 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.

أكثر من ربع مليون نازح

أما بخصوص أزمة النزوح، فقالت المفوضية الأوروبية في تدوينة على منصة "إكس" إن "أكثر من ربع مليون شخص في اليمن أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد"، في تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت أن 76% من النازحين ينحدرون من تعز جنوب غربي اليمن، وغالبيتهم نزحوا داخل المحافظة نفسها.

وأشارت المفوضية إلى أن الأسر النازحة لا تزال بحاجة ماسّة إلى المأوى والغذاء والمساعدات النقدية، في ظل نقص حاد في التمويل، وشددت على ضرورة تقديم الدعم العاجل للنازحين.

ويشهد اليمن تدهورا حادا في الوضع الإنساني منذ تجدد التصعيد العسكري في تموز/ يوليو الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية، فيما شهدت تعز أبرز تطور ميداني، إذ أعلنت القوات الحكومية وحلفاؤها استعادة السيطرة على مضيق باب المندب ومناطق في مديرية ذو باب من الحوثيين.

وفي المقابل، فرض الحوثيون حصارا خانقا على مدينة تعز (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) من المرتفعات الشمالية والغربية والشرقية، عقب إحرازهم تقدما ميدانيا في مناطق بريف محافظة تعز.

وتتمتع تعز بأهمية إستراتيجية لكونها تمثّل الجسر الجغرافي والرابط الحيوي بين المحافظات الشمالية مثل إب وصنعاء، والجنوبية مثل لحج وعدن، والتحكم بها يعني السيطرة على خطوط الإمداد وشرايين النقل التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظات الوسط والشمال.