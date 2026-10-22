أرامكو تُخلي مقرها الرئيسي وسط هجمات حوثية

أرامكو تخلي مقر الشركة في الظهران والعمل عن بُعد، في أول إجراء من نوعه منذ بدء الحرب على إيران، بعد هجمات حوثية استهدفت منشآت نفطية ومطارات سعودية، وأسفرت أحدثها عن أربعة قتلى.

طلبت شركة أرامكو، الخميس، من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي في مدينة الظهران، شرقي السعودية، والعمل عن بُعد، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على منشآت نفطية ومطارات سعودية، ومقتل أربعة أشخاص في هجومين منفصلين الأربعاء، وسط اتساع المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة أن هذه أول عملية إخلاء للمقر الرئيسي للشركة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ولم يتضح سبب القرار، فيما لم ترد أرامكو على طلب للتعقيب.

ويأتي الإجراء بعدما تعرض مقر الشركة في الظهران لهجوم حوثي في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسبب بأضرار جسيمة واندلاع حريق امتد عبر عدة طوابق.

ويضم المقر مركزًا للعمليات يُستخدم في الإشراف على منشآت أرامكو النفطية البرية والبحرية، ومصافي التكرير ومحطات التصدير وشبكات خطوط الأنابيب الممتدة لآلاف الكيلومترات.

وانعكست أنباء الإخلاء على السوق المالية السعودية، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.5% خلال تعاملات الخميس، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

أربعة قتلى في هجمات على منشآت سعودية

وتزامن إخلاء مقر أرامكو مع استمرار الهجمات على مواقع سعودية، بعدما أسفر هجوم حوثي استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مساء الأربعاء، عن مقتل شخصين، أحدهما سعودي والآخر هندي، وإصابة ثمانية آخرين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الخميس، استئناف العمليات في المطار وعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.

وفي هجوم منفصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين الأربعاء، عقب اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة حاولت استهداف منشأة في حقل الشيبة النفطي التابع لأرامكو، جنوب شرقي السعودية.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، الخميس، اعتراض طائرات مسيّرة فوق الرياض والمدينة المنورة، فيما تواصل القوات السعودية شن ضربات على مواقع لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين، ردًا على الهجمات التي تستهدف السعودية.

وكان الحوثيون قد حذروا شركات الطيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، من استخدام المجال الجوي السعودي، بالتزامن مع استهدافهم مطارات في السعودية، بينها مطار الرياض الدولي.