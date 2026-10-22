اليمن: إصابة 5 مدنيين في تعز والجيش ينفذ 780 عملية ضد الحوثيين

أُصيب 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في هجمات للحوثيين بمحافظة تعز، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 780 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. وفي المقابل، أعلن الحوثيون تنفيذ 4 هجمات داخل السعودية، فيما أفاد التحالف باعتراض مسيّرات وتدميرها.

يمنيون يقفون أمام ركام مبنى سكني أصيب في هجوم صاروخي للحوثيين في تعز غربي اليمن، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

شهد اليمن تصعيدا عسكريا، الخميس، أسفر عن إصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في محافظة تعز جنوب غربي البلاد في هجمات للحوثيين، فيما أعلن الجيش تنفيذ 780 عملية استهداف خلال 24 ساعة ضد مواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي المقابل، أعلنت الحوثيون تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع في السعودية، وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه اعترض ودمر عددا من الطائرات المسيّرة.

كذلك تعرض مسجد ومدرسة في تعز لقصف قالت السلطات اليمنية إن الحوثيين نفذوه، فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن التصعيد لن يوقف عملية "فجر اليمن".

إصابة 5 مدنيين في تعز

أصيب 5 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء قصف وإطلاق نار، قالت السلطات المحلية في تعز إن الحوثيين نفذوه في مناطق متفرقة من المحافظة.

ووفق إحصائية صادرة عن مكتب شؤون الحصار في تعز، أصيب 3 مدنيين بينهم طفلان يبلغان 8 أعوام و9 أعوام بشظايا في الصدر والبطن، جراء قصف استهدف منطقة المطار القديم.

وأضافت الإحصائية أن امرأة تبلغ 30 عاما أصيبت بطلق ناري في الظهر بمنطقة نجد مشرعة بمديرية مشرعة وحدنان، فيما أصيبت طفلة جراء تعرضها للقنص في أطراف عزلة إنبيان بمديرية المسراخ.

قصف مسجد ومدرسة

وفي المحافظة ذاتها، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن قصفا للحوثيين استهدف مسجدا ومدرسة في قرية النجد بمديرية مشرعة وحدنان جنوبي تعز، متسببا بأضرار مادية كبيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي لم تسمه، قوله إن عددا من القذائف سقط على مسجد ومدرسة عمر الطيار في القرية، وألحقت أضرارا بالمنشأتين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف، كما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين.

الجيش يعلن 780 عملية استهداف

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني مواصلة عملياته الهجومية ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن" في الجبهات الشمالية، والجوف، وغرب مأرب، والبيضاء، والجبهتين الجنوبية والغربية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، ماجد النزيلي، عبر منصة "إكس"، إن القوات نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية "780 عملية استهداف دقيقة ومباشرة"، طالت قيادات ميدانية وتجمعات وتعزيزات للحوثيين، إضافة إلى مواقع للأسلحة الثقيلة ومواقع محصنة وآليات ووسائل إمداد.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن "تحييد نحو 512" من عناصر وقيادات الحوثيين، وتدمير وإعطاب أكثر من 330 عربة وآلية ووسيلة عسكرية لنقل الأفراد، إلى جانب تدمير أسلحة ثقيلة وتعزيزات كانت في طريقها إلى خطوط القتال في تعز.

غارات على مواقع للحوثيين في تعز

وشن الجيش اليمني سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز، بينها منصات إطلاق صواريخ ورادارات وأنظمة اتصالات عسكرية ومستودعات أسلحة، وفق وسائل إعلام رسمية وبيانات عسكرية.

وقالت قناة اليمن الفضائية إن الطيران الحربي للقوات المسلحة شن خلال الساعات الماضية غارات على مواقع للحوثيين، في مناطق العرمة وخط المنعم والصنة ومدرات والمسراخ والجند، غربي وجنوبي وشرقي تعز.

من جهته، أعلن محور تعز العسكري التابع للجيش في بيان أن الطيران الحربي شن غارة على دوريات وتجمعات للحوثيين في وادي حنش بمنطقة مدرات، غربي مدينة تعز.

وأضاف البيان أن الطيران شن عدة غارات على منطقة ذي البرح بمديرية المسراخ، وثلاث غارات في مديرية الشمايتين، جنوبي المحافظة، دون تقديم تفاصيل بشأن الخسائر الناجمة عنها.

ولم تعلن المصادر المذكورة عن تغيير في خطوط السيطرة نتيجة تلك الغارات.

ووفق مراسل الأناضول، لم تحقق قوات الحكومة اليمنية أو الحوثيون، خلال الساعات الماضية، أي تقدم حاسم في محافظتي تعز ولحج، حيث استمر الجمود الميداني رغم التصعيد العسكري، في ظل تعقيدات جغرافية وعسكرية وإستراتيجية تحكم المحافظتين.

العليمي: التصعيد لن يوقف "فجر اليمن"

وفي السياق، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اتصالا هاتفيا بعضو المجلس ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، للاطلاع على الأوضاع في المحافظة عقب هجمات حوثية على مطار الريان الدولي، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وقالت الوكالة إن العليمي اطّلع على آثار الهجمات وسير العمل في المطار والإجراءات المتخذة لحماية المسافرين والعاملين وضمان استمرار الخدمات، إلى جانب الأوضاع الأمنية والإنسانية وجهود تلبية احتياجات المواطنين والنازحين.

وأشاد بالإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الحيوية، وجهود استقبال النازحين وعلاج جرحى الهجمات في مستشفيات المحافظة.

وأكد العليمي أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار، وقصف الأحياء السكنية في تعز وغيرها، "لن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة"، وفق الوكالة.

وأضاف أن التصعيد الحوثي لن يوقف عملية "فجر اليمن" عن تحقيق أهدافها، بحسب المصدر ذاته.

التحالف يدمر مسيّرات للحوثيين

وفي سياق الهجمات على السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة وتدميرها.

وقال متحدث التحالف، تركي المالكي، على "إكس"، إن الدفاعات اعترضت 4 طائرات مسيّرة في المنطقتين ودمرتها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأهداف التي كانت متجهة إليها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض وتدميرها.

عمليات حوثية

في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان على "إكس"، إن الحوثيين نفذوا خلال الساعات الـ48 الماضية 4 عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل السعودية.

وذكر سريع أن العملية الأولى استهدفت مبنى وزارة الدفاع في الرياض، مدعيا تحقيق "إصابة مباشرة".

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأنها أدت، وفق قوله، إلى تعطل حركة الملاحة بالمطار.

كما ذكر أن العملية الثالثة استهدفت منشأة تابعة لشركة "أرامكو" في ينبع غربي السعودية، وأدت إلى اندلاع حريق في الموقع، وأن العملية الرابعة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

الدفاع اليمنية تحذر من تجمعات حوثية

وفي تطور آخر، حذرت وزارة الدفاع اليمنية المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من المشاركة في تجمعات جماهيرية ودورات ثقافية، معتبرة أن هذه التجمعات قد تصبح "أهدافا عسكرية مشروعة".

وقالت الوزارة في بيان إنها تحذر من المشاركة في تجمعات تقام تحت مسميات "النكف القبلي، أو الاحتشاد الجماهيري أو الدورات الثقافية وغيرها من المسميات".

والنكف القبلي تقليد اجتماعي في اليمن، يقوم على دعوة أبناء القبيلة إلى الاحتشاد استجابة لقضية أو موقف معين، مثل الثأر أو الدفاع عن أحد أفرادها أو مساندة طرف في نزاع أو التعبير عن موقف جماعي.

واتهمت الوزارة الحوثيين باستغلال هذه التجمعات لحشد الأطفال والشباب والمواطنين، والزج بهم في العمليات القتالية، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم السماح باستغلال أبنائهم وتعريض حياتهم للخطر.

أكثر من 8,500 قتيل وجريح منذ آب/ أغسطس

وفي سياق الخسائر البشرية، أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة برصد 8,513 ضحية جراء التصعيد العسكري في اليمن، منذ مطلع آب/ أغسطس الماضي وحتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت المنظمة، الخميس، أن الحصيلة تشمل 1,574 قتيلا و6,939 مصابا، دون تحديد هويات الضحايا أو ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين أم من الفئتين.

وأضافت أنها رصدت خلال الأيام الثمانية الأخيرة 292 قتيلا و1,048 مصابين.