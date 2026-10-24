اليمن: اشتباكات شرقي تعز وهجوم حوثي على قلعة المقاطرة في لحج

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين شرقي تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع هجوم شنته الجماعة فجر السبت على قلعة المقاطرة بمحافظة لحج.

من الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية والمليشيات المدعومة من السعودية (Getty images)

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، اليوم السبت، في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بالتزامن مع هجوم شنته الجماعة على قلعة المقاطرة بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأفادت تقارير بتجدد الاشتباكات شرقي تعز باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط قصف مدفعي وتحليق للطيران.

وفي محافظة لحج، قال مصدر عسكري إن الحوثيين بدأوا هجومهم على قلعة المقاطرة عند الساعة الثانية من فجر السبت، بعد تحركات واستعدادات عسكرية شهدتها المنطقة منذ مساء الجمعة.

وأضاف المصدر أن الجماعة دفعت بتعزيزات بشرية وآليات عسكرية، بينها دبابة ومركبة عسكرية، في محاولة للسيطرة على القلعة، مشيرًا إلى استمرار المواجهات وقت إفادته.

وبحسب المصدر ذاته، سبق الهجوم تحليق طائرة مسيّرة حوثية للاستطلاع فوق القلعة، مساء الخميس، حاولت القوات الحكومية المتمركزة فيها التصدي لها وإسقاطها.

وجاء التصعيد الميداني بعدما نفذ الطيران الحكومي، مساء الجمعة، أربع غارات استهدفت مواقع للحوثيين في محيط فندق سوفتيل شرقي مدينة تعز، وفق ما نقلته الجزيرة عن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية.

وتجددت المواجهات في الجبهة الشرقية للمدينة بعد ساعات من الهدوء النسبي الذي أعقب الغارات.