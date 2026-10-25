السعودية تعترض 12 صاروخا حوثيا والقوات اليمنية تنفذ 736 عملية استهداف

تصاعدت المواجهة بين السعودية والحوثيين بالتزامن مع تكثيف القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية، إذ أعلن التحالف اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أُطلقت باتجاه مناطق سعودية، فيما قالت القوات الحكومية إنها نفذت 736 عملية استهداف خلال الساعات الماضية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير 12 صاروخا أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 736 عملية استهداف ضد مواقع الجماعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".

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وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 10 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. وكان المالكي قد أعلن، في وقت سابق الأحد، اعتراض صاروخين آخرين، أحدهما باليستي باتجاه الرياض، والآخر من نوع "كروز" باتجاه خميس مشيط، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في العاصمة السعودية خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات مبكرة للتحذير من مخاطر في الرياض وأبها ومحافظات خميس مشيط وتنومة والنماص، قبل الإعلان لاحقا عن زوال الخطر.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدن سعودية، بينها الرياض والطائف وينبع، إضافة إلى مسيّرة في المنطقة الشرقية. وأفاد الدفاع المدني بسقوط شظايا صاروخين جرى اعتراضهما، بعد إطلاقهما باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما نفت جماعة الحوثي استهداف الأماكن المقدسة في المملكة.

تحذيرات من السفر عبر مطار الرياض

تزامنت الهجمات مع إعلان مطار الملك خالد الدولي في الرياض تخصيص القاعة الأولى للرحلات الداخلية والثانية للرحلات الدولية التابعة للناقلات الوطنية، اعتبارا من الأحد.

وردا على ذلك، جددت جماعة الحوثي تحذيراتها لشركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطار.

وكانت الجماعة قد أعلنت، مساء السبت، تنفيذ سبع عمليات داخل السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، قال المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع إنها استهدفت مطار الملك خالد، وشركة أرامكو في ينبع، ومصفاة رابغ، ومحطات ضخ النفط الخام وخط نقله من الشرق إلى الغرب، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار نجران.

غارات على تعز وانفجارات جنوبي اليمن

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الطيران السعودي شن أربع غارات على مدينة التربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووثقت انفجارات عنيفة بين محافظتي لحج وعدن جنوبي اليمن، وسط ترجيحات بسقوط صواريخ باليستية، من دون ورود معلومات عن ضحايا أو صدور بيان رسمي بشأن الحادثة.

القوات الحكومية تعلن 736 عملية ضد الحوثيين

على الصعيد الميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 736 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، التي قالت إنها تهدف إلى تكثيف الضغط العسكري على مواقع الجماعة.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، أن العمليات طالت مراكز القيادة الميدانية وتجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم، إلى جانب مخازن الأسلحة ومرابض النيران والتحصينات وخطوط الحركة والإمداد.

وفي محافظة تعز، استهدفت القوات، بحسب النزيلي، مركز القيادة والسيطرة ومرابض الأسلحة الثقيلة ومخازن السلاح في فندق "سوفيتل" المهجور، الذي قال إن الحوثيين حوّلوه إلى نقطة مراقبة ومصدر لإطلاق النار، بما يهدد الأحياء السكنية ويسهم في استمرار حصار المدينة.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 307 من قيادات الحوثيين وعناصرهم الميدانية، وتدمير أو إعطاب 68 عربة وآلية ووسيلة عسكرية، إلى جانب قطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

اتهامات متبادلة بتصعيد الهجمات

وكان الحوثيون قد اتهموا السعودية، بشن 100 غارة جوية خلال 24 ساعة على مواقع في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، قالوا إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة اليمنية أن الحوثيين قصفوا مجددا العاصمة المؤقتة عدن. وقالت وزارة الداخلية إن مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة استُهدف بصاروخين باليستيين، فيما أصاب صاروخ ثالث مبنى خفر السواحل في مديرية التواهي.

من جهتها، قالت وزارة النقل اليمنية إن مطار عدن الدولي تعرض لهجوم بصاروخين باليستيين، هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.

تصعيد بعد سنوات من الهدنة

ومنذ أواخر حزيران/يونيو الماضي، تشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا بين الحوثيين والقوات الحكومية، بالتوازي مع هجمات استهدفت السعودية، تقول الجماعة إنها تأتي في سياق ما تصفه بإنهاء الحصار. وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك على خطوط التماس، بعد نحو أربع سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد.

وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية "فجر اليمن"، بهدف استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.