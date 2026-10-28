معارك محتدمة في باب المندب وتعز وتبادل الهجمات بين الحوثيين والتحالف

تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع استمرار العمليات العسكرية في جبهات عدة، وامتداد الهجمات إلى أهداف داخل السعودية، بالتزامن مع تزايد أعداد النازحين وتصاعد المخاوف من تداعيات القتال على الأوضاع الإنسانية.

تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، مع إعلان قوات "درع الوطن" وألوية العمالقة الجنوبية السيطرة على عدد من التلال والمواقع الاستراتيجية في محور باب المندب، جنوب غربي البلاد، ضمن عملية "فجر اليمن"، وبإسناد جوي من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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وقالت القوات إن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة، فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، تنفيذ 1382 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، أسفرت، بحسب قوله، عن تحييد نحو 440 من قيادات الحوثيين وعناصرهم، وتدمير أو إعطاب 146 آلية ومعدة قتالية. وأضاف أن القوات أحبطت محاولات تسلل واستعادت مواقع في جبهات تعز وباب المندب وذوباب والمضاربة.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف تجمعات عسكرية قال إنها حاولت التقدم جنوبي مضيق باب المندب، باستخدام صواريخ باليستية وأسلحة ثقيلة، فيما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الخسائر التي أعلنها الجيش الحكومي.

وفي محافظة تعز، أعلن الجيش الحكومي إحباط هجوم للحوثيين على قريتي كحلان وحمة في مديرية المسراخ، ومواصلة تمشيط المواقع التي استعادها في جبهة الضباب غربي المدينة. وتزامنت هذه التطورات مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهتي الأقروض وسامع، إلى جانب تبادل القصف المدفعي في جبهة الشقب ومواقع أخرى شرقي تعز.

وامتد التصعيد إلى السعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وطائرتي نقل عسكريتين في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، إضافة إلى مقر وزارة الدفاع في الرياض، بصواريخ باليستية. في المقابل، أعلن التحالف الداعم للحكومة اليمنية اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها الجماعة باتجاه المملكة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين جراء تجدد القتال إلى 281 ألف شخص منذ تموز/يوليو الماضي، وسط تحذيرات من صعوبات تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.