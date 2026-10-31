الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين في اليمن

طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في وفاة موظفها في مكتب حقوق الإنسان باليمن محمد الشامي، أثناء احتجازه لدى الحوثيين منذ عام 2024.

دانت الأمم المتحدة، السبت، وفاة أحد موظفيها في اليمن أثناء احتجازه لدى الحوثيين منذ عام 2024، وطالبت بإجراء تحقيق في الواقعة "المفجعة".

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وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان، إن "محمد الشامي، وهو أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، كان محتجزا تعسفيا من قبل الحوثيين منذ السادس من حزيران/ يونيو 2024. ووفق معلومات قدمتها عائلته، فقد توفي منذ أكثر من شهر، لكن ذويه لم يُبلغوا بذلك إلا مؤخرا".

وقال المفوض السامي فولكر تورك "إنها خسارة مفجعة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللأمم المتحدة بأكملها. لم تتلقَّ عائلة محمد أي تفسير بشأن سبب وفاته أو ظروفها، ولديها الحق في معرفة الحقيقة".

وأضاف البيان "حثّ المفوض السامي سلطات الأمر الواقع الحوثية على ضمان إجراء تحقيق عاجل".

وطالب المفوض السامي سلطات الحوثيين بالشفافية التامة، وإجراء تحقيق مستقل ومعمق في الوفاة.

وأوضح أن ذلك يتطلب الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإجراء فحص مستقل لأي سبب للوفاة يُطرح، مطالبا بتحديد المسؤوليات.

كذلك، أعرب تورك عن "بالغ القلق إزاء سلامة وصحة أفراد آخرين من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز، بمن فيهم سبعة من زملائي في مكتبي، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني المحتجزين".

وقال المفوض السامي الأممي "أطالب مجددا بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، للصحافيين في نيويورك بأن 71 من موظفي الأمم المتحدة كانوا لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين آنذاك.

وتطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يضمن الحوثيون، في انتظار الإفراج عنهم، سلامة هؤلاء المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وتمكين الأمم المتحدة من الوصول إليهم.

وأضاف فولكر تورك، السبت، أن وفاة محمد الشامي تثير مخاوف عميقة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والظروف التي يمكن للمنظمة في ظلها الحفاظ على وجودها ومواصلة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحذّر قائلا "إن احتجاز سلطات الأمر الواقع لزملائنا يقوّض بشكل خطير قدرتنا على تقديم المساعدة للشعب اليمني، في وقت تمر البلاد بأزمة إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة. لذلك، أحثّها على تغيير نهجها".

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شائع الزنداني في منشور على منصة "إكس"، أن "هذه الجريمة، واستمرار احتجاز أكثر من 70 موظفا أمميا، إلى جانب العشرات من العاملين في المجال الإنساني، ليست حوادث معزولة، بل امتدادا لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون".

من جانبه، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إلى "ظروف وفاته التي لا تزال غامضة"، داعيا إلى "إجراءات صارمة وفاعلة تضمن إطلاق سراح المحتجزين وحمايتهم".