السعودية تعلن اعتراض "مسيرة معادية" في منطقة الرياض

قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشورين على منصة "إكس"، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض"، مشيرًا إلى "سقوط شظايا الاعتراض دون إصابات".

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، السبت، اعتراض "مسيّرة معادية" في منطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشورين على منصة "إكس"، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض"، مشيرًا إلى "سقوط شظايا الاعتراض دون إصابات".

ولم يذكر المالكي الجهة التي أطلقت المسيرة.

وصعّد الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم على مناطق مختلفة في المملكة، لا سيما المطارات والمنشآت النفطية، متهمين الرياض، في المقابل، بتنفيذ غارات جوية مكثّفة على مناطق سيطرتهم في اليمن.

وشملت الهجمات ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصًا وإصابة مئات آخرين، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عقد.

وكان المالكي أعلن، الجمعة، اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه منطقة مكة المكرمة، فيما نفى الحوثيون ذلك لاحقًا.

وتأتي هذه الهجمات فيما استؤنفت المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، في تموز/يوليو، على وقع الحرب في الشرق الأوسط، مع انهيار هدنة كانت سارية منذ العام 2022.

وفي أيلول/سبتمبر، تصاعدت حدة المعارك وحقق الحوثيون تقدمًا على الأرض، فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب، الذي يشكّل نقطة عبور استراتيجية لحركة الملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا، وزادت أهميته للرياض في تصدير النفط، وسط إغلاق إيران، عمليًا، مضيق هرمز.

وقُتل أكثر من 1600 شخص في اليمن منذ استئناف القتال، فيما نزح أكثر من 275 ألفًا، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بدأت الحكومة اليمنية، بمساندة من الرياض، هجومًا مضادًا لاستعادة مناطق من الحوثيين، خصوصًا تلك التي سيطروا عليها في أيلول/سبتمبر.