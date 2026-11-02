قتلى في لحج وتصعيد عسكري وأمني متواصل في اليمن

تعكس التطورات الميدانية في اليمن تصاعدًا في حدة المواجهات واتساع رقعة التصعيد، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين الأطراف، بالتوازي مع استهداف منشآت مدنية واقتحام ممتلكات شخصيات معارضة للحوثيين.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا وأمنيا متواصلا، مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من الجبهات، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية "فجر اليمن"، وتسجيل تطورات ميدانية وأمنية في محافظات عدة.

تقدم حكومي واعتراض صاروخ باليستي

ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استكمال سيطرتها على مرتفعات حويشيان في محافظة الجوف، عقب مواجهات مع جماعة الحوثيين.

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وفي تطور متصل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه المنطقة الجنوبية، إلى جانب تنفيذ ما وصفها بعملية نوعية استهدفت مصادر حيوية تستخدمها الجماعة لدعم عملياتها العسكرية.

كما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1272 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالت مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين. وقال إن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 500 من القيادات الميدانية والعناصر، بين قتيل وجريح وأسير، فضلًا عن تدمير أو إعطاب 169 آلية وقطعة سلاح ثقيل.

قتلى وجرحى باستهداف مركز صحي في لحج

وفي جنوب البلاد، أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين، جراء استهداف صاروخي طال مركزا صحيا في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، أن جماعة الحوثيين أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه المركز، مشيرًا إلى أن الحصيلة أولية.

ويأتي استهداف المرفق الصحي في ظل تدهور القطاع الصحي ونقص الإمكانات، بعد سنوات من الحرب التي اندلعت عام 2015، وألحقت أضرارًا واسعة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

غارات على ميناء رأس عيسى وشبكة اتصالات في صعدة

وفي الحديدة غربي اليمن، تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات جوية سعودية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، بالتزامن مع ضربات طالت شبكة اتصالات في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت قناة "المسيرة" إن القصف أصاب رصيف الميناء وسفينتين تجاريتين كانتا ترسوّان فيه، من دون توافر تأكيد مستقل بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.

وفي محافظة تعز، أفادت مصادر محلية باقتحام مسلحين حوثيين عددًا من منازل شخصيات حكومية وسياسية واجتماعية في مديرية الشمايتين، والاستيلاء عليها بالقوة، في خطوة استهدفت ممتلكات شخصيات معارضة للجماعة.

تعيينات عسكرية وأمنية جديدة

وعلى الصعيد السياسي والأمني، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ثلاثة قرارات بتعيينات في مناصب عسكرية وأمنية، شملت تعيين اللواء عامر عبد الله محمد بن حطيان قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية.

كما عيّن العميد صلاح سالم أحمد بالماح المشجري مديرا عاما للشرطة في ساحل حضرموت، والعميد عبد القوي محمد صالح الزبير مديرًا عامًا لشرطة محافظة الضالع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات مختلفة، وسط اتساع نطاق العمليات العسكرية وتفاقم التداعيات الأمنية والإنسانية للحرب المستمرة في البلاد.