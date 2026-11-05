تقدم حكومي في الجوف وتعز والحوثيون يستهدفون مطار الرياض

تتواصل المواجهات العسكرية في اليمن مع تسجيل تقدم للقوات الحكومية في جبهات الجوف وتعز ومأرب، مقابل تصعيد حوثي شمل إعلان استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومواقع عسكرية سعودية. ويترافق التصعيد مع تدهور الأوضاع الإنسانية في تعز.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متواصلا على عدة جبهات، مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في محافظتي الجوف وتعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، واتساع نطاق العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في محافظة تعز.

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وأعلنت القوات الحكومية إحراز تقدم في جبال حويشان والدحيضة والجبهات الشرقية بمحافظة الجوف، ضمن عملية "فجر اليمن" الهادفة إلى فتح الطريق باتجاه مدينة الحزم، مشيرة إلى تحقيق مكاسب ميدانية في جبهات الجوف وتعز.

كما أعلنت القوات الحكومية التصدي لهجمات حوثية في جبهتي الأقروض وحيفان بمحافظة تعز، وجبهة الكسارة بمحافظة مأرب، والسيطرة على مرتفعات الدحيضة في الجوف، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية، ماجد النزيلي، إن قواته نفذت 1322 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت، وفق قوله، عن مقتل وإصابة 340 من عناصر الجماعة، وتدمير وإعطاب 114 آلية ومدرعة عسكرية.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، فيما قالت الجماعة إنها رصدت 104 غارات جوية سعودية استهدفت العاصمة اليمنية وسبع محافظات خلال 24 ساعة، وطالت منشآت وأعياناً مدنية، ليرتفع إجمالي الغارات، بحسب إحصائها، إلى أكثر من أربعة آلاف.

كما أعلنت الجماعة إسقاط طائرة استطلاع من طراز "وينغ لونغ 2" في أجواء محافظة تعز، وتنفيذ هجمات بصواريخ باليستية استهدفت معسكرات ومواقع رادار في جيزان ونجران، إلى جانب إطلاق سبعة صواريخ باتجاه تجمعات للقوات الحكومية في الجوف ومحيط مصنع الحديد بمحافظة لحج، قالت إنها أوقعت قتلى وجرحى.

وعلى الصعيد الإنساني، تتفاقم معاناة المدنيين في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جراء استمرار الحصار والهجمات على المناطق السكنية، إلى جانب تزايد أعداد الضحايا والنازحين، وتفشي أمراض وبائية وتنفسية نتيجة تراكم النفايات في الشوارع والأحياء، إثر منع نقلها إلى المكبات المخصصة.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أعلن مكتب شؤون الحصار التابع للسلطة المحلية في تعز مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف حوثي استهدف منزلاً في قرية الأثاور بمديرية حيفان جنوبي المحافظة.

وفي تطور أمني متصل، أفاد الدفاع المدني السعودي بتفعيل الإنذار المبكر في محافظة شرورة، للتحذير من خطر، دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد.