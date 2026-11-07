الحوثيون يعلنون عن 6 عمليات استهدفت مطار الرياض ومنشآت لأرامكو ومواقع عسكرية بالسعودية

هجمات حوثية على السعودية: أعلن الحوثيون تنفيذ 6 عمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو" ومواقع عسكرية في السعودية، بـ"عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة".

من هجوم حوثي سابق على منشأة تابعة لأرامكو في الرياض (Gettyimages)

أعلن الحوثيون تنفيذ 6 عمليات عسكرية بـ"عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة"، وقالوا إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت لشركة "أرامكو" ومواقع عسكرية في السعودية، "ردا" على مقتل وإصابة العشرات بهجوم على سوق في محافظة تعز.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن العمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي و"خزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة ’أرامكو’" في الرياض.

كما أعلن استهداف شركة "أرامكو" في خريص، و"محطة الضخ رقم 8 في منطقة الدوادمي"، بالإضافة إلى "تحشيدات (السعودية) في معسكر الحرس الوطني بنجران، وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى".

وقال سريع، إن القوات استهدفت "تحشيدات (السعودية) شرقي محافظة الجوف على ثلاث مراحل وتسببت في مصرع وإصابة العشرات من التحشيدات. أما العملية السادسة فقد استهدفت تحشيدات شرقي مديرتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب، خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وتحدث عن "تحقيق العمليات أهدافها بنجاح وإصابات مباشرة"، وذكر "مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي وضباطه".

وأسفرت غارات جوية استهدفت منازل في إحدى القرى القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، عن 25 قتيلا على الأقل و30 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال؛ وفقا ما صرح به متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

والجمعة، قُتل عشرات الأشخاص وجرح آخرون في ضربات على سوق شعبي في جنوب غرب اليمن، في وقت تبادل الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاتهامات بالوقوف خلف الهجوم.

ووقعت الضربات في محافظة تعز، حيث يحاصر الحوثيون منذ أسابيع المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي تموز/ يوليو، تجدد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014 بين الحوثيين والقوات الحكومية، بعد هدنة استمرت أربع سنوات، ما فتح جبهة جديدة في الحرب الإقليمية.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في أيلول/ سبتمبر مع شن الحوثيين هجوما أتاح لهم السيطرة على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الإستراتيجي للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

في الوقت ذاته، كثف الحوثيون هجماتهم على السعودية، بينما يواصل التحالف قصف مناطق سيطرتهم في اليمن بشكل دوري.

وتبنّى الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة ضربات عدة على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية سعودية، لكنهم ينفون استهداف مكة والمدينة المنورة.