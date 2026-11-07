تقرير: الحوثيون يمنحون السفن أذون عبور البحر الأحمر عبر البريد الإلكتروني

يقوم الحوثيون بمنح السفن أذون عبور البحر الأحمر عبر البريد الإلكتروني، ووفق إفادات أفراد من أطقم سفن ورسائل إلكترونية، فإن مقدّمي طلبات العبور يتلقّون ردا من خلال 24 ساعة.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، بأن الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران باتوا يمارسون دورا عمليا في تنظيم حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، من خلال نظام يسمح للسفن بطلب إذن مرور عبر البريد الإلكتروني.

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وبدأ بعض السفن بالتواصل مع الحوثيين قبل عبور البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت الصحيفة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون في وقت سابق من هذا العام فرض حظر على مرور السفن السعودية.

وقالت الصحيفة، استنادا إلى إفادات أفراد من أطقم سفن ورسائل إلكترونية، إن مقدّمي طلبات العبور يتلقّون ردا من الحوثيين خلال 24 ساعة.

وأوردت "وول ستريت جورنال" رسالة بعث بها ربان إحدى السفن، أكد فيها أن سفينته "لا تربطها أي صلات بإسرائيل أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفا "نرجو تأكيد السماح لنا بالمرور الآمن".

وتعرّضت سفن يُشتبه في ارتباطها بالدول الثلاث، التي نفّذت جميعها ضربات في اليمن خلال السنوات الأخيرة، لهجمات متكرّرة من الحوثيين.

وفي رسالة أخرى، نقلت الصحيفة ردا من الحوثيين على طلب تقدمت به سفينة حاويات صينية، جاء فيه "يسرّنا أنكم فهمتم المعايير المتعلقة بنطاق حظر السفن".

وأضاف الحوثيون، أن السفينة حصلت على تصريح عبور صالح لمدة سبعة أيام، وتابعوا "ندعوكم أيضا إلى الاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتلقي آخر الأخبار والتحديثات".

على وقع الحرب في المنطقة، انهارت في تموز/ يوليو هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022 بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية المدعومة من السعودية. فاستؤنفت المعارك بين الطرفين، وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب الذي زادت أهميته للرياض في تصدير النفط، وسط إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز.

وتتعرّض السعودية لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات، كان أعنفها الهجوم الذي طال مطار الرياض في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وأسفر عن سقوط 13 قتيلا ونحو 300 جريح.