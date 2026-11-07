مسؤولون يمنيون: آلاف الجنود السوريين بدأوا الانتشار في اليمن والسعودية

بدأ آلاف الجنود السوريين الانتشار في السعودية واليمن، إذ بات المئات منهم على جانبي الحدود، بحسب ما أفاد مسؤولون بالحكومة اليمنية في وقت تحشد الرياض دعما دوليا في مواجهة الحوثيين ودعما للحكومة المعترف بها دوليا.

أفاد مسؤولون يمنيون، بأن آلاف الجنود السوريين سيتم نشرهم في السعودية واليمن، مشيرين إلى أن بعضهم وصل بالفعل، في وقت تحشد الرياض دعما دوليا في مواجهة الحوثيين ودعما للحكومة اليمنية في عدن.

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وذكرت ثلاثة مصادر عسكرية ومسؤول في مجال الدفاع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع، أن مئات الجنود السوريين باتوا موجودين على جانبي الحدود اليمنية-السعودية.

وأضاف مصدر في "مجلس القيادة الرئاسي" وآخر في وزارة الدفاع أن آلافا آخرين سيتم نشرهم للمساعدة في القتال ضد الحوثيين.

ووفق المصادر الحكومية والعسكرية اليمنية، فإنه جرى الاتفاق على إرسال الجنود خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الرياض.

وأشارت إلى أن القوات السورية الموجودة على الجانب اليمني من الحدود، تتولى قيادة عمليات الطائرات المسيّرة ضد الحوثيين في المنطقة.

وقالت إن "الاتفاق ينص على نشر أكثر من 10 آلاف مقاتل سوري إجمالا، على مراحل"، مضيفة أن "فرقا فنية من وزارتي الدفاع السورية والسعودية تعمل في الرياض لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات مشاركة القوات السورية في العمليات ضد الحوثيين".

مصدر دبلوماسي سوري: الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة

قال مصدر دبلوماسي سوري، إن "الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، إذ تتركز أولويات سورية في المرحلة المقبلة على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي".

وأضاف أن "الاتفاقات العسكرية الحالية مع المملكة العربية السعودية تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين".

وأشار المصدر الدبلوماسي السوري إلى أن "الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سورية الشهر المقبل".

وتابع أنه "من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلا إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سورية إلى حلف مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة".