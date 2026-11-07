11 قتيلا في غارات سعودية على محافظة صنعاء

قالت الوكالة: "استشهد 11 مواطنا بينهم نساء وأطفال، جراء غارات طيران العدو السعودي على منطقة الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء"، مشيرة إلى جرح 20 شخصا آخرين.

أفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، السبت، بمقتل 11 شخصا بغارات سعودية في محافظة صنعاء، في ظل استمرار تبادل الضربات بين المقاتلين اليمنيين المدعومين من إيران والمملكة.

وقالت الوكالة: "استشهد 11 مواطنا بينهم نساء وأطفال، جراء غارات طيران العدو السعودي على منطقة الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء"، مشيرة إلى جرح 20 شخصا آخرين.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي قوله إن الغارات استهدفت "خمسة منازل"، وإن عملية انتشال الضحايا من بين الأنقاض مستمرة.

وأضاف المصدر أن "الطيران استهدف المسعفين بغارتين"، لافتا إلى أن الحصيلة أولية.

في المقابل، أفاد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، دعما للحكومة اليمنية في نزاعها مع الحوثيين، السبت، باعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، على منصة "إكس": "اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض".

والجمعة، قُتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون في ضربات على سوق شعبية في جنوب غرب اليمن، في وقت تبادل الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاتهامات بالوقوف خلف الهجوم.

ووقعت الضربات في محافظة تعز، حيث يحاصر الحوثيون منذ أسابيع المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

وتسيطر حركة "أنصار الله" على مساحات واسعة من اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الجمعة، إن السعودية شنت "خلال الـ24 ساعة الماضية 67 غارة جوية وصاروخا"، استهدفت "محافظات تعز ولحج وصعدة والجوف ومأرب"، و"خلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين".

وفي تموز/يوليو، تجدد النزاع في اليمن، الذي اندلع عام 2014 بين الحوثيين والقوات الحكومية، بعد هدنة استمرت أربع سنوات، ما فتح جبهة جديدة في الحرب الإقليمية.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في أيلول/سبتمبر، مع شن الحوثيين هجوما أتاح لهم السيطرة على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

وفي الوقت ذاته، كثف الحوثيون هجماتهم على السعودية، بينما يواصل التحالف قصف مناطق سيطرتهم في اليمن بشكل دوري.

وتبنّى الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة ضربات عدة استهدفت مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية سعودية، لكنهم ينفون استهداف مكة والمدينة المنورة.