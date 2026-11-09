غارات للتحالف وتقدم للقوات الحكومية في جبهات اليمن

يتجه المشهد اليمني نحو مزيد من التصعيد مع اتساع المواجهات وتداخل التحركات العسكرية والإقليمية، في ظل اتهامات متبادلة بشأن الدعم الإيراني للحوثيين، وتحركات سعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية، وسط تقارير عن تعاون عسكري مع دمشق.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا على عدة جبهات، بالتزامن مع اتساع التوتر الإقليمي وتبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية وإيران بشأن دعم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فيما تتواصل الغارات الجوية التي تستهدف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ، وسط تحركات سياسية وعسكرية لاحتواء المواجهة.

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وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية اليمنية بيان نظيرتها الإيرانية بشأن اليمن، معتبرة أنه تضمن ادعاءات مضللة وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، ودعت طهران إلى وقف تسليح الحوثيين والكف عما وصفته بالمتاجرة بالدم اليمني.

ميدانيا، أعلن التحالف شن غارات جوية داخل الأراضي اليمنية، أسفرت عن تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، اثنتان في محافظة صعدة، قال إنهما استُخدمتا في هجمات استهدفت الرياض، والثالثة في صنعاء، وكانت مخصصة لاستهداف المنطقة الشرقية في السعودية.

وجاءت الغارات عقب هجمات صاروخية استهدفت السعودية، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض صاروخ باليستي في المنطقة الشرقية وصاروخين باليستيين وصاروخ كروز في الرياض، فيما تسبب الهجوم بأضرار في مبنى تابع لشركة أرامكو، وصفتها وزارة الطاقة السعودية بالمحدودة.

وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني في سلسلتي جبال حويشيان والدحيضة بمحافظة الجوف، بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل 44 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء غارات استهدفت قرية الشريجة في مديرية بني حشيش شرقي صنعاء.

كما تحدث المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي عن تنفيذ 91 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، طالت محافظات الجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز ولحج، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد إلى 4460 غارة، وفق إحصاءات الجماعة.

وعلى المسار السياسي، بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط، تطورات الأزمة وجهود استئناف المفاوضات، إلى جانب تداعيات التصعيد العسكري على أمن اليمن واستقرار المنطقة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وفي تطور لافت على صعيد التحركات العسكرية الإقليمية، كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، أن سورية تستعد لإرسال مقاتلين إلى السعودية للمساعدة في تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود مع اليمن، والتصدي المحتمل لهجمات الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين أن دمشق أرسلت بالفعل مستشارين عسكريين إلى الأراضي السعودية للمساهمة في تدريب القوات اليمنية، فيما يتوقع نشر دفعة أولى تضم نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية داخل المملكة خلال الأسبوع المقبل. وأشار أحد المصادر إلى أن الرياض اشترطت أن يكون المقاتلون من حاملي الجنسية السورية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية.

وأضافت الوكالة أن وفدا عسكريا سوريا، برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب، أجرى زيارة إلى السعودية استمرت أسبوعين، فيما زار 36 ضابطا ومسؤولا عسكريا سوريا غرفة عمليات وقيادة مشتركة في جدة تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، واطلعوا على تطورات الجبهات ومسارح العمليات.

في المقابل، نفت دمشق صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال قوات سورية للقتال في اليمن، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر دبلوماسي قوله إن التفاهمات العسكرية مع الرياض تقتصر على التدريب وبناء القدرات الدفاعية، ولا تتضمن إرسال قوات للمشاركة في العمليات القتالية داخل اليمن.