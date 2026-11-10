هجمات صاروخية حوثية على السعودية ومواجهات دامية على جبهات اليمن

يشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا مع اتساع المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة محافظات، بالتزامن مع هجمات صاروخية وجوية استهدفت السعودية ومنشآت نفطية، وسط تبادل الاتهامات بشأن الضربات الجوية وتقدم ميداني للقوات الحكومية في محافظة الجوف.

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، بينها صاروخان استهدفا العاصمة الرياض، أحدهما باليستي والآخر من طراز "كروز"، إضافة إلى صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

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وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار المحتملة.

وفي تطور مواز، استهدفت جماعة الحوثي مجددا خط أنابيب النفط السعودي "شرق - غرب" في منطقة المدينة المنورة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون وقوع إصابات أو وفيات أو تأثر العمليات التشغيلية للخط.

ويتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، إذ شهدت ست محافظات، هي تعز ولحج ومأرب والجوف وحجة والحديدة، اشتباكات وهجمات متبادلة، الثلاثاء، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، دون إعلان أي من الطرفين تحقيق تقدم ميداني حاسم.

وتتركز المواجهات في عدد من الجبهات، ضمن عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها القوات الحكومية في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ففي محافظة لحج، أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال هجوم شنته قوات "درع الوطن" على مواقع وتحصينات للجماعة في جبهة المحاولة.

وفي تعز، أعلن اللواء 35 مدرع إحباط هجوم حوثي واسع على جبهة الأقروض، والتصدي لهجوم آخر في منطقة كحلان جنوبي المحافظة، مؤكداً إلحاق خسائر بالمهاجمين.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بإصابة تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف وإطلاق نار وعمليات قنص نُسبت إلى الحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة.

أما في حجة، فأفادت وسائل إعلام عسكرية يمنية باستهداف مواقع لقناصة الحوثيين وفرق تشغيل الطائرات المسيّرة في قطاعي حيران وبني حسن، باستخدام طائرات مسيّرة.

كما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، فيما تحدثت تقارير عسكرية عن غارات جوية استهدفت مواقع حوثية شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وفي تطور ميداني لافت، حققت القوات الحكومية خلال الأسبوع الأخير تقدماً في محافظة الجوف، بعد سيطرتها على سلسلة من المرتفعات والمواقع الدفاعية شرقي مدينة الحزم، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

في المقابل، اتهمت جماعة الحوثي السعودية بشن غارات جوية على مواقع في محافظة الحديدة غربي البلاد، شملت مطار الحديدة الدولي ومدينة العيسي السكنية ومصنع الغزل والنسيج في مديرية زبيد، إضافة إلى منزل في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، قالت إن القصف أدى إلى إصابة مواطن وزوجته بجروح خطيرة.

ولم يصدر تعليق سعودي فوري على هذه الاتهامات، فيما سبق للرياض أن أكدت اتخاذها إجراءات لتجنب استهداف المواقع المدنية.

ويأتي التصعيد في ظل اتساع المواجهات العسكرية منذ تموز/يوليو الماضي، والتي أسفرت، وفق بيانات أممية، عن مقتل وإصابة نحو عشرة آلاف شخص، ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين.

وتندرج العملية العسكرية الحالية ضمن مساعي الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على المناطق الخاضعة للحوثيين، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

ويعد هذا التصعيد الأعنف منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة المعلنة في نيسان/أبريل 2022، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.