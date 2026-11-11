غارات على صنعاء وهجمات متبادلة على جبهات اليمن

يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وتبادل الهجمات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية، بالتزامن مع غارات جوية على صنعاء وسقوط قتلى وجرحى. وفي ظل تصاعد العمليات، تتفاقم التداعيات الإنسانية مع موجات نزوح جديدة

شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا متزامنا، شمل محافظات الضالع ومأرب والجوف وتعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء، وسط سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وفق بيانات صادرة عن الأطراف المعنية.

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وأعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنته جماعة أنصار الله (الحوثيين) على محور حجر شمال غربي محافظة الضالع، مؤكدا تكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد. كما أعلنت قوات الطوارئ الحكومية مقتل 16 عنصرا من الجماعة وإصابة آخرين خلال عمليات نفذتها في الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق العمليات العسكرية، قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات الحكومية نفذت 874 عملية استهداف لمواقع وتجمعات الحوثيين ووسائلهم القتالية، ضمن عملية "فجر اليمن"، مؤكدا استمرار العمليات لتحقيق أهدافها العسكرية.

وأوضح النزيلي أن العمليات أسفرت، وفق البيان العسكري، عن مقتل وإصابة نحو 190 من قيادات الجماعة وعناصرها، فضلاً عن تدمير وإعطاب 130 آلية ووسيلة عسكرية.

وشملت الضربات 29 غارة نفذها الطيران الحربي، و39 عملية للطيران المسيّر، و62 عملية بواسطة راجمات الصواريخ، إضافة إلى 744 عملية استهداف مدفعي.

وفي محافظة مأرب، أفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في الجبهتين الشمالية والجنوبية، فيما تحدثت القوات الحكومية عن إحباط هجمات للجماعة في جبهتي مأرب والحزم بمحافظة الجوف.

من جانبها، نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف أكثر من 20 مدرعة وآلية عسكرية شرقي الجوف.

وامتد التصعيد إلى العاصمة صنعاء، حيث دوت انفجارات عنيفة جراء غارات جوية استهدفت مبنى شركة النفط في شارع الستين ومحطة المفزر للغاز شمالي العاصمة، ما ألحق أضرارا بمنازل مجاورة، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للجماعة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف محطة الغاز، إضافة إلى إصابة ستة أشخاص وأضرار في عدد من المنازل.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين استهداف محطات لضخ النفط تابعة لخط أنابيب "شرق-غرب" في السعودية، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة وتبادل الهجمات بين الجانبين.

وعلى الصعيد الإنساني، تواصلت التحذيرات من تداعيات التصعيد والحصار المفروض على عدد من المدن اليمنية، ولا سيما تعز.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، نظم ناشطون سياسيون وصحافيون وقفة احتجاجية طالبوا خلالها برفع الحصار عن المدينة وفتح الطرقات أمام حركة السكان والإمدادات الغذائية والطبية، داعين الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى التدخل وضمان حرية التنقل وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين.

وقال محافظ تعز نبيل شمسان إن حجم البضائع التي تصل إلى المدينة لا يتجاوز 10% من احتياجاتها الفعلية، متهماً الحوثيين بفرض قيود على حركة النقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإمدادات وتفاقم الأوضاع المعيشية، فضلا عن انعكاساته على الخدمات الصحية وقطاع المياه.

وفي مؤشر على اتساع الأزمة الإنسانية، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 15 ألفاً و930 شخصا، ينتمون إلى 2655 أسرة، خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبرالجاري.

وأوضحت أن محافظة لحج استقبلت العدد الأكبر من الأسر النازحة بواقع 1313 أسرة، تلتها تعز بـ716 أسرة، ثم عدن بـ248 أسرة.

وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى نزوح نحو 330 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع آب/أغسطس الماضي، تستضيف محافظة تعز وحدها قرابة 140 ألفاً منهم، أي ما يزيد على 40% من إجمالي النازحين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري منذ تموز/يوليو الماضي، وسط تقارير أممية تتحدث عن سقوط نحو عشرة آلاف قتيل وجريح، ما ينذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي، في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدة جبهات دون مؤشرات واضحة على احتواء التصعيد.