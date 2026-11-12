السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، لكنه لم يصل حتى الآن إلى هذا الحد، نظرا للقلق من أن ذلك قد يغلق القنوات المحدودة معهم وقد يقوض أي مشاركة أوروبية في عملية سلام مستقبلية باليمن.

تضغط السعودية على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، لكنها لم تتمكن بعد من تذليل المخاوف الأوروبية من أن يقوض ذلك عملية سلام مستقبلية؛ بحسب ما ذكر 6 مسؤولين أوروبيين الخميس.

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وتعكس هذه الحملة جهدا أوسع نطاقا تبذله الرياض لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين، الذين يشنون هجمات يومية على المملكة في الأسابيع القليلة الماضية بعد استئناف الحرب التي بدأت منذ أكثر من عقد.

ويخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. وصنف التكتل الحرس الثوري الإيراني، ​داعم الحوثيين الرئيسي، منظمة إرهابية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يصل حتى الآن إلى حد تصنيف الحوثيين أنفسهم منظمة إرهابية، وهي خطوة اتخذتها دول غربية ​أخرى، منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وتقود السعودية منذ أكثر من عقد تحالفا عسكريا يقاتل الحوثيين نيابة عن الحكومة ⁠اليمنية المعترف بها دوليا، التي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء في 2014.

مسؤولون: قليل من الدول الأوروبية يؤيد التصنيف

عبر المسؤولون الأوروبيون الستة عن قلق دول ​الاتحاد من أن إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية قد يغلق القنوات المحدودة التي تحتفظ بها معهم، وقد يقوض أي مشاركة أوروبية في عملية ​سلام مستقبلية في اليمن.

ويتطلب إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الحصول على تأييد بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المسؤولين الستة إن التأييد اقتصر حتى الآن على عدد قليل منها فقط، رافضا الكشف عن هوية تلك الدول لأن المناقشات كانت سرية.

وقال المتحدث ​باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني، إن الاتحاد على اتصال منتظم مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، منها التطورات الإقليمية، لكنه رفض التعليق ​على أي مناقشات محددة جارية.

واعتمد البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية في خطوة رمزية إلى حد بعيد، لكنها أشارت إلى ‌وجود دعم ⁠داخل القارة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.

وقالت جوانا دي ديوس بيريرا الباحثة الكبيرة في معهد الخدمات المتحدة الملكي، وهو مجموعة أبحاث دفاعية في لندن، إن الدول الأوروبية أرادت إظهار تضامنها مع السعودية، لكنها ظلت مترددة بشأن إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية، وهو ما قالت إنه سيكون له تأثير عملي محدود.

وأضافت أن من بين مخاوف الأوروبيين أن الحوثيين قد ينتقمون من أي إدراج في القائمة باستهداف السفن الأوروبية بالقرب من اليمن، وأن هذا التصنيف قد يعقد ​عمل منظمات الإغاثة في المناطق التي ​يسيطر عليها الحوثيون.

وهناك سبب محتمل ⁠آخر قد يجعل الاتحاد الأوروبي يتحلى بالحذر. فقد أشار العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب يصعب بشكل خاص التراجع عنه، إذ أن رفعه يتطلب، بمجرد فرضه، تأييدا بالإجماع من ​الدول الأعضاء.

يمتد الساحل اليمني على امتداد البحر الأحمر ومضيق باب المندب عند مصبه، وهو ممر مائي حيوي يربط ​بين أوروبا وآسيا. وأي ⁠هجمات للحوثيين هناك قد تزيد من تعطيل التجارة العالمية، التي تعاني بالفعل من إغلاق إيران مضيق هرمز ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.