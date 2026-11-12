هجمات حوثية تستهدف خطًا ومنشأة نفطيين وشركة "أرامكو" وقاعدة جوية في السعودية

هجمات حوثية تستهدف خط أنابيب شرق-غرب وميناء ينبع النفطي وقاعدة جوية في السعودية ومقر شركة "أرامكو" في العاصمة الرياض؛ وفق ما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

أعلن الحوثيون، مساء الخميس، استهداف خط أنابيب شرق-غرب وميناء ينبع النفطي على البحر الأحمر في غرب السعودية وقاعدة خميس مشيط الجوية ومقر شركة "أرامكو" في العاصمة الرياض، وذلك في ظل تواصل الضربات المتبادلة بين الطرفين.

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وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان بشنّ عمليتين، الأولى استهدفت "محطة الضخ رقم سبعة في خط شرق غرب بطائرة مسيرة"، والثانية استهدفت "منشأة ينبع النفطية وذلك بصاروخ باليستي".

وأعلن لاحقا استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بطائرة مسيّرة، وقال إن "العملية حققت هدفها بنجاح".

وفي عمليتين أخريين، قال سريع إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت طائرة شحن عسكرية في مطار شرورة، وذلك بطائرة مسيّرة، وحققت العملية هدفها"، بالإضافة إلى استهداف "قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة مباشرة".

ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تصاعدت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في السعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت لإنتاج الطاقة.

وأعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى طائرتين مسيرتين استهدفتا مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، وصاروخين باليستيين في المنطقة الغربية؛ وفق بيانات التحالف الذي تقوده السعودية.

في المقابل، تحدث سريع عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بثلاثة صواريخ، ومحطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع بطائرة مسيرة، نافيًا استهداف مكة المكرمة.

ويندرج ذلك ضمن توترات متصاعدة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وما تبعها من هجمات إيرانية على إسرائيل ومنشآت قالت طهران إنها عسكرية أميركية في دول عربية، بينها السعودية، واضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز.

ويقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر 2014.