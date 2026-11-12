هجمات صاروخية على عدن والسعودية وسط اتساع المواجهات في اليمن

يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع انتقال المواجهات إلى نطاق أوسع، وسط تبادل الهجمات الصاروخية والمسيّرة بين الحوثيين والسعودية، بالتزامن مع احتدام المعارك مع القوات الحكومية على الجبهات الداخلية، وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتفاقم تداعياتها الإنسانية.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متواصلا، مع اتساع نطاق الهجمات الصاروخية والمسيرة لتشمل مواقع في اليمن والسعودية، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على جبهات عدة، ولا سيما في مأرب والجوف وتعز.

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وأعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية بالمملكة، وذلك بعد سلسلة هجمات جوية وصاروخية أعلن الدفاع الجوي السعودي التصدي لها خلال الساعات الماضية.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن باتجاه منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى سقوط شظايا في مناطق عدة، بينها قرية سبوحة، ليل الأربعاء – الخميس.

كما أعلن التحالف اعتراض مسيرتين أطلقتا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والجنوب، إلى جانب التصدي لصواريخ باليستية وصواريخ كروز استهدفت مناطق غربية والعاصمة الرياض.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية في السعودية، بينها مطار الملك خالد في الرياض ومحطة ضخ في ينبع، إلى جانب أهداف تابعة للقوات الحكومية اليمنية. ونفى سريع مسؤولية جماعته عن الهجوم الذي استهدف منطقة مكة المكرمة.

وفي تطور ميداني، أعلن سريع استهداف قيادة عسكرية سعودية وغرفة عمليات في منطقة البريقة، غربي مدينة عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية، مدعيا أنها تتولى إدارة التحشيدات العسكرية السعودية في جبهات لحج والضالع وتعز ومناطق أخرى.

وزعم أن الصواريخ أصابت أهدافها، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وعلى صعيد المواجهات البرية، أكدت القوات الحكومية اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف شرقي البلاد، مشيرة إلى إحباط هجمات للجماعة في المحافظتين.

كما أعلنت تنفيذ 773 عملية عسكرية ضد الحوثيين على مختلف الجبهات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، تظهر خريطة السيطرة الميدانية استمرار اتساع نفوذ الحوثيين في معظم مديريات المحافظة، باستثناء مناطق محدودة تشمل مدينة تعز ومحيط جبل صبر ومديرية ذوباب الساحلية على البحر الأحمر.

ويزيد هذا الواقع من الضغوط العسكرية والإنسانية على القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والمدنيين، في ظل استمرار الحصار المفروض على مناطق خاضعة للحكومة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري الحوثي إن 93 غارة جوية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في محافظات يمنية عدة خلال الفترة الأخيرة، لترتفع حصيلة الغارات منذ بدء التصعيد، بحسب ادعائه، إلى نحو 4770 غارة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء سقوط 12 ضحية من المدنيين خلال الساعات 12 الماضية، وسط استمرار الضربات الجوية والتصعيد العسكري على عدة جبهات.