اليمن: تصعيد عسكري غربي البلاد ونزوح مئات الآلاف

القوات الحكومية تعلن صد هجوم للحوثيين في لحج، وتقارير عن غارات جوية في تعز، فيما تتفاقم أزمة النزوح مع استمرار المعارك في غرب اليمن.

تجددت المواجهات العسكرية في اليمن، السبت، مع إعلان قوات حكومية التصدي لهجوم للحوثيين في محافظة لحج، وتقارير عن غارات جوية استهدفت تعزيزات للجماعة في محافظة تعز المجاورة، وسط أزمة نزوح متفاقمة طالت مئات الآلاف منذ آب/ أغسطس الماضي.

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وقالت قوات "العمالقة" الحكومية إنها تصدت لهجوم شنه الحوثيون في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، جنوب غربي البلاد. ونشرت القوات عبر حسابها على "فيسبوك" مقطعًا مصورًا قالت إنه يظهر فرار عناصر من الحوثيين عقب التصدي للهجوم.

وفي تعز، أفادت قناة "سبأ" الحكومية، السبت، بأن الطيران الحربي شن غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في وادي الصحى بمديرية الشمايتين، من دون تحديد الجهة المنفذة أو نتائج الغارات. ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن الهجوم والغارات المعلنة.

وفي تطور آخر، أعلنت قناة "سبأ" أن قوات الطوارئ اليمنية ضبطت شحنة كبيرة من قطع الطائرات المسيّرة، قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، من دون تحديد مكان ضبط الشحنة أو توقيته.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده محافظات غرب اليمن، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تغيرات في خطوط السيطرة ونزوح متزايد للسكان.

وفي السياق الإنساني، جاء في بيان أصدرته المنظمة الدولية للهجرة، مساء الجمعة، أن أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ آب/ أغسطس الماضي، جراء استمرار القتال وتزايد انعدام الأمن. وبحسب البيان فإن غالبية النازحين قدموا من محافظات تعز ولحج والحديدة.

وتتواصل منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في أيلول/ سبتمبر 2014، فيما تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية، في آذار/ مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.