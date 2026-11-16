الملك السعودي يقيل قائد التحالف الداعم للحكومة اليمنية غداة تقدم الحوثيين نحو عدن

إقالة قائد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، وذلك غداة تقدمهم نحو مدينة عدن حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.

أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة دعما للحكومة في اليمن فهد السلمان من منصبه، على ما أفاد الإعلام الرسمي، غداة تقدم الحوثيين المدعومين من إيران نحو مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.

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وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمرا ملكيا جاء فيه "أولا يعين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان مستشارًا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية. ثانيًا: يكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله".

وكان السلمان قد عُين في آب/ أغسطس 2024 قائدا للقوات المشتركة التي تتولى إدارة وتنسيق عمليات تحالف دعم الحكومة اليمنية الذي بدأ تدخله في آذار/ مارس 2015.

وخلال الأسابيع الماضية منيت القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة الرياض بالأسلحة والإسناد الجوي، بخسائر كبيرة وانسحبت من أراض واسعة بعد هجوم مباغت للحوثيين المدعومين من إيران في أيلول/ سبتمبر الفائت، ما مكنّهم من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الإستراتيجي.

ورغم أنّ الحكومة اليمنية بدأت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر بمساندة من الرياض هجوما مضادا لاستعادة مناطق من الحوثيين، خصوصا تلك التي سيطروا عليها أخيرا، إلا أنّ هذه العملية لم تغير الواقع ميدانيا ضد الحوثيين الذين واصلوا تحقيق الانتصارات.

وبات الحوثيون، الأحد، على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة عدن، بعدما واصلوا تقدمهم في محافظة لحج في جنوب اليمن.

وفي سياق متصل، قال التحالف ‌الذي تقوده ​السعودية ​ضد الحوثيين، ​الإثنين، إنه اعترض ودمر ​طائرتين ​مسيرتين أطلقتا من الحوثيين صوب ​منطقتي ​مكة ⁠المكرمة والرياض.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، إنهم لا ينوون مواصلة التقدم نحو مدينة عدن. ويأتي التصريح وسط تطورات عسكرية شهدتها جبهات الساحل الغربي ومحافظة لحج.

وأضاف العزي في حسابه على منصة "إكس"، أن "الأمل هو ألا يسمح سكان جنوب البلاد للسعودية وتحشيداتها باتخاذ عدن أو أي منطقة أخرى منطلقا لأعمال عدائية".

وتابع "صنعاء هادئة جدا ومسالمة جدا، لكنها تتمسك بحقها المستحق"، محذرا من أن أي جهة وصفها بـ"المعتدية أو المحتلة" ستواجه "إعصارا من نار".

وجاء التصريح بعد يوم من إعلان القوات المسلحة إعادة تموضع قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في خطوة قالت إنها تهدف إلى إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حماية عدن والمحافظات المجاورة.

وعقب الإعلان، انسحبت القوات الموالية للحكومة اليمنية من تلك المواقع، فيما أفادت مصادر محلية بتمركز قوات الحوثيين فيها.

كما تعرضت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات شبه يومية شنّها الحوثيون استهدفت بنى تحتية للطاقة والنقل ومواقع عسكرية، إضافة إلى الحي المالي في الرياض. كما تعرضت العاصمة ولا سيما مطارها الدولي، لهجمات متكررة.

واندلع النزاع في اليمن عام 2014، حين سيطر الحوثيون على صنعاء، قبل أن يتدخل في العام التالي تحالف تقوده الرياض لدعم الحكومة التي اتخذت من عدن الساحلية مقرّا مؤقتا لها.

وتجدّد النزاع في تموز/ يوليو عقب انهيار اتفاق هدنة كانت قائمة بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من السعودية منذ العام 2022.