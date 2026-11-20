أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف ميناء الحديدة وصنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين ردوا بإطلاق سلسلة تحذيرات حدّدوا في إطارها أهدافا سيقصفونها في المملكة في حال هاجمت الحديدة.

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الجمعة، بدء تنفيذ "عملية نوعية" ضد الحوثيين في اليمن تستهدف قدراتهم العسكرية التي يستخدمونها ضد المملكة، وشملت ميناء الحديدة في غرب البلاد وصنعاء ومناطق أخرى.

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وكان التحالف قد طلب قبل ذلك من المدنيين في الحديدة إخلاءها. وردّ الحوثيون المدعومون من إيران بإطلاق سلسلة تحذيرات حدّدوا في إطارها أهدافا سيقصفونها في المملكة في حال هاجمت الحديدة.

ويتهم الحوثيون بانتظام السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرتهم في اليمن، ويقولون إن هجماتهم شبه اليومية منذ أسابيع على مناطق سعودية مختلفة ردّ على هذه الغارات. إلا أن الرياض لا تقرّ دائما بتنفيذ هذه العمليات.

أما اليوم، فقد أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة "إكس"، أن التحالف بدأ "تنفيذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة".

وقال إنه استهدف "قدرات تشغيلية" في ميناء الحديدة "ساهمت بعمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ البالستية".

وتحدّث عن تنفيذ "عملية عسكرية بصنعاء" فجرا "لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وقال إنه تمّ تدمير "سبعة أهداف عسكرية" خُصصت "للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين"، و"6 ورش خصصتها الميليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات"، وتحييد "مستودع الإمداد الرئيسي" للحوثيين في العاصمة.

وشملت العملية أيضا محافظتي تعز وصعدة.

أهداف الحوثيين المحتملة

وكان التحالف قد طلب قبل بدء تنفيذ الضربات من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وكتب المالكي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بخارطة، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم".

فسارع المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بالردّ عبر منصة "إكس"، بأن "ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتنا في حال نفّذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة".

وحذّر "الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها".

كما حذّر سريع من أن أجواء السعودية "غير آمنة لأنها ستكون مسرحا لعملياتنا خلال الساعات القادمة"، عدا أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وهدّد باستهداف المركز المالي في الرياض مجددا، قائلا إنه "هدف عسكري لقواتنا"، وداعيا "كل الموظفين والعاملين فيه والمواطنين للابتعاد عنه فورا".

وتعرّض برج يضم مقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الخميس، لأضرار في عدة طوابق بهجوم نفذه الحوثيون، هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المركز الحيوي الذي يعدّ أحد أبرز رموز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في المملكة.

كذلك، هدّد سريع باستهداف محطة الشقيق الكهربائية الواقعة في منطقة جازان في جنوب السعودية، ردّا على استهداف السعودية، وفق قوله، "محطتي صعدة والمخا الكهربائيتين".

والمخا هي جزء من الأراضي التي تقدّم اليها الحوثيون خلال الأشهر الماضية، على حساب القوات الحكومية في اليمن المدعومة من الرياض.

وبدأ النزاع في اليمن عام 2014 بهجوم شنّه الحوثيون على القوات الحكومية وسيطروا خلاله على صنعاء وعلى أجزاء من اليمن. وتدخّل في العام التالي تحالف تقوده الرياض لدعم الحكومة التي اتخذت من عدن الساحلية مقرّا مؤقتا لها. وتسبّب النزاع بمقتل الآلاف وبأزمة إنسانية.

في العام 2022، تمّ التوصل الى هدنة على وقع تقارب بين إيران والسعودية. إلا أن النزاع تجدّد في تموز/ يوليو على خلفية الحرب. وحقّق الحوثيون خلال هذا الوقت تقدّما على الأرض، فسيطروا على منطقة مضيق باب المندب الإستراتيجي، وباتوا على بعد حوالي 60 كيلومترا من مدينة عدن.

وبالتزامن، كثّفوا هجماتهم على السعودية، وشملت هذه الهجمات مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية والبنية التحتية النفطية للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم.

صواريخ ومسيرات

وأعلن التحالف، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والجنوبية المحاذية لليمن، أطلقها الحوثيون.

كما أشار الى أن "الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخا باليستيا" حوثيا في اتجاه المنطقة الجنوبية.

وأسفر هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات، وأدّى إلى تعليق الرحلات لأسبوعين. وفي المجموع، قُتل 26 شخصا في السعودية في هجمات الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر، بينهم 23 في هجمات على المطارات السعودية، بحسب السلطات في المملكة.