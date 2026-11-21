شملت العمليات العسكرية التي أعلنها التحالف مناطق أخرى، بينها صعدة وتعز، في إطار ما وصفه باستهداف القدرات العسكرية للحوثيين.

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه الرياض، فيما سُمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية عقب تحذيرات أصدرتها السلطات للسكان بشأن تهديد جوي.

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وأفادت وكالة "رويترز" بأن أحد شهودها شاهد مقذوفًا يعبر سماء الرياض، تاركًا خلفه أثرًا من الدخان، قبل سماع دوي انفجار. كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مراسلها سماع انفجارين، قبل أن يعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر.

ويأتي الهجوم بعد يومين من استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، الذي يُعد أطول مبنى في العاصمة، ما أدى إلى أضرار في المبنى، وفق التقارير الواردة عن الهجوم الخميس.

وكان يوم الجمعة قد شهد تصعيدًا عسكريًا متبادلاً، إذ أعلن التحالف استهداف منشآت في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، قال إنها تُستخدم لتهريب الأسلحة ونقل الصواريخ، إلى جانب تنفيذ عمليات ضد قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة في صنعاء.

وشملت العمليات العسكرية التي أعلنها التحالف مناطق أخرى، بينها صعدة وتعز، في إطار ما وصفه باستهداف القدرات العسكرية للحوثيين.

في المقابل، هدد الحوثيون باستهداف الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، بما فيها ميناء جدة، ردًا على استهداف ميناء الحديدة، ودعوا العاملين وشركات الشحن إلى الابتعاد عن هذه الموانئ.

كذلك، حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، شركات الطيران من استخدام معظم المجال الجوي السعودي، في ظل تهديدات بتنفيذ هجمات جديدة.

وفي سياق الهجمات المتبادلة، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليات استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جازان جنوبي السعودية، فيما قال التحالف إنه اعترض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه منطقة جازان مساء الجمعة، وسقطت شظايا في منطقة الشقيق.

وتأتي هذه التطورات في سياق تجدد المواجهات العسكرية بين الحوثيين والقوات المدعومة من السعودية في اليمن، بعد سنوات من التهدئة النسبية، وبالتزامن مع الحرب الإقليمية المرتبطة بإيران.

ويثير التصعيد المتبادل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، ولا سيما مع انتقال التهديدات إلى الموانئ والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، في بلد يعاني أصلًا أزمة إنسانية ممتدة بفعل سنوات الحرب.