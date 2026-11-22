يشهد اليمن تصعيدا عسكريا متزايدا مع اتساع المواجهات وتغيرات ميدانية في محيط باب المندب وتعز ومأرب، وتبادل الغارات والهجمات الصاروخية، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز جراء الحصار وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.

تصعيد ميداني في اليمن يمتد من تعز إلى باب المندب (Getty Images)

تشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا على عدة جبهات، مع اتساع رقعة المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالتزامن مع تحركات ميدانية في الساحل الغربي وباب المندب، وتبادل الهجمات والغارات الجوية، وسط تداعيات إنسانية متفاقمة.

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وفي تطور ميداني، شرع الحوثيون في إعادة ترتيب انتشارهم العسكري في منطقة باب المندب، عقب انسحاب القوات الجنوبية من ذوباب والمناطق المحيطة بالمضيق وسلسلة جبال كهبوب جنوب غربي تعز، وسيطرة الجماعة على تلك المواقع، رغم استمرار الغارات على مناطق المضاربة ورأس العارة وخور عميرة غربي لحج، في مسعى لتعزيز وجودها قرب الممر الملاحي الاستراتيجي.

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية ضد مواقع وتعزيزات للحوثيين، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة 149 عنصرًا وتدمير وإعطاب 71 آلية.

كما أفادت بصد هجمات للجماعة في جبهات المطار القديم وجبل هان غربي تعز، فيما استهدفت غارات جوية مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة، شملت الجند والحوبان والتربة والمواسط وحيفان والمخا وذوباب والوازعية، إلى جانب مواقع في عقبة ثرة بأبين.

وتواصلت المواجهات في جبهات مأرب الشمالية، وصولا إلى جنوب شرقي الجوف، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في تعز، ولا سيما جبهات جبل صبر وكحلان والشقب والرهن جنوب شرقي المدينة، ومحيط معسكر المطار القديم وجبل هان غربيها.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الحوثيين شنوا هجمات متكررة في جبهة كحلان، في محاولة للتقدم، إلا أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنتا من التصدي لها وإفشالها.

وفي سياق التصعيد الإقليمي، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية في السعودية، إضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت منطقة الرياض.

في المقابل، أعلن الحوثيون تعرض مطار الحديدة لثلاث غارات جوية، كما تحدثوا عن تنفيذ هجمات استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان، ردا على استهداف محطتي كهرباء في صعدة والمخا.

وتوعدت الجماعة باستهداف منشآت وموانئ سعودية، بينها المركز المالي في الرياض وموانئ جدة وينبع والملك فهد الصناعي، فيما أعلن متحدثها العسكري تعرض ثماني محافظات يمنية لـ71 غارة وهجومًا صاروخيًا خلال 24 ساعة.

وعلى الصعيد الإنساني، تتفاقم الأزمة في مدينة تعز جراء الحصار وإغلاق نحو 20 طريقا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60% والوقود بنسبة 300%، إلى جانب تدهور الخدمات الصحية، في ظل استمرار المواجهات وتقييد حركة المدنيين.