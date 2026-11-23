يتصاعد التوتر العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات والهجمات المتبادلة، وسط سقوط ضحايا مدنيين وتزايد المخاوف من امتداد التصعيد إلى منشآت حيوية في المنطقة، بالتزامن مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، خصوصا في محافظة تعز.

تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالتزامن مع تبادل الهجمات والتصريحات بشأن استهداف مواقع داخل اليمن والسعودية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، لا سيما في محافظة تعز.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، الإثنين، مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، في حصيلة أولية، جراء غارة جوية سعودية استهدفت مبنى الإنشاءات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، بعدما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام حوثية بشن غارتين جويتين على منطقة الجربوب جنوب شرقي محافظة تعز، وغارتين أخريين استهدفتا مديرية التعزية في المحافظة.

وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية التصدي لهجمات شنتها جماعة الحوثيين في محافظة تعز، وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية استهدفت تعزيزات الجماعة وخطوط إمدادها.

كما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، فيما قال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن قواتها استهدفت مصفاة رابغ النفطية ورادارًا في منطقة الدواسر داخل المملكة.

وكان التحالف قد أعلن، في اليوم السابق، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية من السعودية المطلة على البحر الأحمر، والتي تضم منشآت حيوية للطاقة، بينها محطة ينبع لتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب، ومصفاة جازان قرب الحدود اليمنية.

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في محافظة تعز، مشيرة إلى مقتل 80 مدنيا وإصابة 147 آخرين جراء القصف والقنص خلال 20 يوما.

وقالت المنظمة إن المحافظة سجلت أكثر من 532 إصابة بمرض الحصبة وأربع وفيات منذ آب/أغسطس الماضي، محذرة من تدهور الخدمات الصحية وتزايد المخاطر على السكان.

وفي السياق الإنساني الأوسع، أشارت المنظمة إلى وجود أكثر من 6400 امرأة حامل بين النازحين الجدد في اليمن، فيما يواجه نحو 18.7 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة الإنسانية التي ترافق استمرار النزاع.

ويعود النزاع في اليمن إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي اتخذت من مدينة عدن مقرًا مؤقتًا لها.

وفي عام 2022، شهدت البلاد هدنة تزامنت مع تقارب سعودي إيراني، غير أن المواجهات تجددت في تموز/يوليو على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، لتعود الجبهات اليمنية إلى التصعيد وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتفاقم تداعياتها الإنسانية.