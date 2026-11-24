أدت ضربات على محافظة لحج إلى مقتل 26 شخصا بينهم 14 مدنيا، وسط تبادل القوات الحكومية والحوثيين الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

أسفرت ضربات طالت مركبات بمحافظة لحج في جنوب غربي اليمن عن مقتل 26 شخصا، بينهم 14 مدنيا، وفق ما أفاد مسؤولان محليان وكالة "فرانس برس" اليوم، الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، الحوثيون والقوات الحكومية، حول الجهة المسؤولة عن هذه الضربات.

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واتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الطيران السعودي بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع الإثنين.

وفي المقابل، حمّل المتحدث باسم القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة الرياض، ماجد النزيلي، الحوثيين مسؤولية الهجوم.

واتهم النزيلي الحوثيين بالقيام بـ"استهداف مباشر لمركبات مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية، على طريق يمثل شريان حياة" للسكان.

ووقعت الحادثة في محافظة لحج بجنوب غربي اليمن، حيث حقق الحوثيون تقدما في الأسابيع الأخيرة ضد القوات الحكومية باتجاه عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة موقتة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

وذكر مسؤول محلي في المنطقة التي باتت تحت سيطرة الحوثيين أن الغارة "استهدفت مركبتين للحوثيين (في) أثناء مرور شاحنة وحافلة ركاب... في منطقة تُعد ضمن خطوط التماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين".

وبحسب المسؤول، قتل 12 مقاتلا حوثيا و14 مدنيا في هذا الاستهداف.

وأكد مسؤول محلي ثان هذه الحصيلة، كما أفاد شهود عيان برؤية جثث متفحمة في موقع الحادث.

وكانت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين ذكرت في وقت سابق أن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا وفقدان شخص آخر.

وأفاد الحوثيون أمس، الإثنين، بوقوع قصف سعودي في محافظة الحُديدة المجاورة التي تخضع لسيطرتهم، أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وفي سياق التطورات على الأرض، تمكن الحوثيون في الأيام الماضية من بسط سيطرتهم على مناطق جديدة في محافظة لحج.

ومنذ استئناف الأعمال القتالية في تموز/ يوليو، سُجل مقتل أكثر من 1,600 شخصا ونزوح أكثر من 300 ألفا في اليمن، بحسب أحدث حصيلة للأمم المتحدة.

وبموازاة ذلك كثف الحوثيون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، مع التركيز على استهداف مطاراتها وبنيتها التحتية للطاقة، كما فرضوا حصارا في البحر الأحمر ضد أسطول المملكة التي تعد أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

وبحسب السلطات السعودية، أدت هذه الهجمات إلى مقتل 26 شخصا داخل المملكة، من بينهم 23 قضوا في غارات استهدفت مطارات.