يتجه التصعيد في اليمن نحو مواجهة أوسع بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، مع انتقال التهديدات المتبادلة إلى استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية، بالتزامن مع احتدام المعارك الداخلية واقتراب الحوثيين من عدن، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

استهدف التحالف العسكري بقيادة السعودية، الأربعاء، مواقع في مدينة الحديدة غربي اليمن، معلنا ضرب قدرات تشغيلية في الميناء وعدد من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران، وذلك عقب تحذير المدنيين من الاقتراب من المنطقة ودعوتهم إلى إخلائها.

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وجاءت الضربات بعدما توعّد الحوثيون باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، في حال نفذت الرياض تهديداتها بمهاجمة ميناء الحديدة.

ودعا المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، العاملين في تلك الموانئ والمتواجدين بالقرب منها إلى إخلائها فورا، كما طالب شركات الملاحة بسحب سفنها منها.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية على مدينة الحديدة ومينائها، مشيرة إلى استمرار تحليق الطائرات واستهداف مطار الحديدة الدولي. ويُعد الميناء منفذا رئيسيا لدخول المواد الغذائية والإمدادات إلى المناطق الشمالية من اليمن.

ويأتي التصعيد عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 11 شخصا، بينهم أربعة مصريين، في هجوم استهدف أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الثلاثاء.

وكان هجوم سابق للحوثيين، الخميس الماضي، قد تسبب في تحطم نوافذ في طوابق عدة من البرج نفسه، فيما وصف التحالف الهجوم الأخير بأنه "إرهابي"، متوعدا بالرد بحزم.

ويتزامن هذا التصعيد مع تجدد المواجهات على الجبهات الداخلية في اليمن منذ تموز/يوليو الماضي، وسط تقارير عن تقدم ميداني للحوثيين وسيطرتهم على مناطق كانت خاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا وحلفائها المدعومين من الرياض.

وفي تطور ميداني، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد عبد الله النزيلي، أن قوات الحوثيين باتت على مسافة نحو 60 كيلومترا من عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، مؤكدًا استعداد القوات الحكومية للدفاع عنها ومنع سقوطها.

وأقر النزيلي بوقوع انتكاسات عسكرية وأوجه قصور عملياتية، محذرًا من احتمال فتح الحوثيين جبهات جديدة باتجاه عدن أو محافظتي مأرب وشبوة.

ودافع النزيلي عن قرار إعادة انتشار القوات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، معتبرا أنه يهدف إلى حماية عدن، ومؤكدا بقاء الحكومة فيها ومواصلة جهودها لاستعادة صنعاء والمناطق المحيطة بتعز.

وفي المقابل، عززت القوات الحكومية تحصيناتها على الطرق المؤدية إلى خطوط المواجهة، بالتزامن مع استمرار النزوح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق القتال.