يعكس التصعيد المتبادل اتساع المواجهة العسكرية إلى أهداف استراتيجية ومنشآت نفطية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود اليمن والسعودية، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا، مع اتساع نطاق المواجهة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والسعودية، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مناطق يمنية، وتزايد الهجمات التي تستهدف مواقع ومنشآت داخل المملكة.

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وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في محيط ميناء جدة غربي المملكة، وطائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية، قال إن الحوثيين أطلقوها، إضافة إلى اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض. وفي وقت لاحق، أفاد التحالف باعتراض وتدمير أربع مسيّرات في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، من دون الإشارة حينها إلى تعرض المصفاة النفطية لهجوم.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن صنعاء وعشر محافظات يمنية تعرضت لـ105 غارات جوية وهجمات صاروخية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تصعيد يعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية.

وفي تطور لافت، أعلنت الجماعة شن هجوم على مصفاة رأس تنورة النفطية شرقي السعودية، وهي من أكبر مصافي المملكة، بطاقة تكريرية تبلغ 550 ألف برميل يوميا. ونقل عن مصدر مطلع تأكيد وقوع الهجوم، فيما قال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في المصفاة.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية، التقطتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "بلانيت لابس"، سحبا كثيفة من الدخان الأسود في محيط المنشأة، التي تقع ضمن مجمع نفطي على ساحل الخليج العربي، ويضم مرافق مهمة لتصدير النفط الخام.

وتزامن ذلك مع سماع دوي قوي في العاصمة السعودية الرياض، دفع الدفاع المدني إلى إصدار تحذير من خطر محتمل في المنطقة، قبل أن يعلن لاحقاً زواله. ولم تصدر توضيحات رسمية بشأن مصدر الدوي، كما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي تطور آخر، أعلن التحالف سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في ميناء جازان على البحر الأحمر، ما أدى إلى أضرار طفيفة من دون تسجيل إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في غرب اليمن، ويواصلون استهداف منشآت نفطية ومطارات وبنى تحتية داخل المملكة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة.