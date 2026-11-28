قالت الهيئة إن "الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من دون إذن باتوا يسيطرون عليها. وجرى إبلاغ السلطات".

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، السبت، بأن مسلحين سيطروا على سفينة قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

وقالت الهيئة إن "الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من دون إذن باتوا يسيطرون عليها. وجرى إبلاغ السلطات".

وأضافت أن المسلحين صعدوا على متن سفينة الشحن، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غرب بلحاف في اليمن.

وأشار محللون إلى تزايد حوادث القرصنة في منطقة القرن الإفريقي ومحيطها خلال العام المنصرم.

وكثيرا ما تعرضت سفن في شبه الجزيرة العربية ومحيطها لنيران متبادلة، منذ أن أشعلت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في شباط/فبراير الحرب في الشرق الأوسط.

وفي 10 حزيران/يونيو الماضي، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين على متن زورق صغير تبادلوا إطلاق النار مع فريق الأمن على متن سفينة شحن، جنوب غربي بلحاف في محافظة شبوة اليمنية.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلن خفر السواحل اليمني أن مسلحين مجهولين سيطروا على ناقلة النفط "يوريكا" قبالة سواحل شبوة، واقتادوها عبر خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

وجاءت الحادثة في أعقاب تصاعد هجمات القرصنة قبالة الصومال خلال الأسابيع التي سبقتها، وفق بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية.