قال الحوثيون إنهم نفذوا 5 عمليات خلال الـ48 ساعة الماضية استهدفت مطار الرياض ومنشآت ومواقع في مناطق أخرى بالسعودية، فيما أعلن التحالف اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون نحو الرياض والمنطقة الجنوبية.

أعلن الحوثيون، مساء السبت، عن تنفيذ 5 عمليات خلال الـ48 ساعة الماضية، استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت ومواقع في مناطق أخرى بالسعودية، وذلك في ما قالوا إنه ردا على الهجمات السعودية "لمحطات الكهرباء والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت مطار (الملك) خالد الدولي في الرياض، وكانت الإصابة مباشرة"، مضيفا "العملية الثانية استهدفت رادارين في منطقتي أبها وخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الرادارين".

وتابع "فيما استهدفت العملية الثالثة مصفاة جيزان، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. أما العملية الرابعة فقد استهدفت معمل غاز الحوية في المنطقة الشرقية جنوبي الأحساء، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى نشوب حرائق في المواقع المستهدفة".

وأكمل سريع، أن "العملية الخامسة استهدفت محطتي كهرباء الشقيق وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة وأدت إلى أضرار كبيرة في المحطات المستهدفة".

وذكر "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في إيلام المعتدي السعودي بكل قوة وحزم وستواصل عمليات التطوير لقدراتها وإمكاناتها حتى الوصول إلى توازن الردع" مع السعودية.

وختم سريع بالقول "مستمرون في عملياتنا العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا"؛ وفق ما قال.

التحالف يعلن اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن التحالف بقيادة السعودية، السبت، اعتراض صاروخ كروز كان يستهدف العاصمة الرياض، وصواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، بعدما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن السعودية ضربات في صنعاء.

ويشن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، غارات جوية بشكل متكرر على مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران عقب تجدد الحرب في اليمن. وردا على ذلك، يستهدف الحوثيون بشكل شبه يومي المملكة، حيث طالت هجماتهم منشآت الطاقة والمطارات والحي المالي في الرياض.

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة "إكس": "اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وبعد ساعات، أعلن أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية"، وذلك إثر إعلانه اعتراض صاروخ في اتجاه المنطقة نفسها.

ثم أفاد المالكي بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الشقيّق" في منطقة جازان في جنوب السعودية. وقال إن شظايا اعتراض سقطت من دون أن تسفر عن إصابات بين المدنيين، مضيفا أن "محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها".

وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات، السبت، في منطقة جازان ومحافظة خميس مشيط ومدينة أبها في جنوب المملكة "للتحذير من خطر"، رُفعت بعد دقائق.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين أن ضربة سعودية استهدفت العاصمة صنعاء.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق "تلغرام"، بأن "ثمانية منازل وثلاثة محلات تجارية تضررت جراء استهداف العدو السعودي حي بئر أبو شملة السكني في مديرية التحرير" في صنعاء.

ونقلت قناة المسيرة عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين قولها إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين.

كذلك، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، السبت، باستهداف سلاح الجو السعودي "محطة غاز في قرية بيت الشعبي بمديرية بني مطر" في غرب محافظة صنعاء، و"محطة توليد الكهرباء بمدينة المخا" في غرب محافظة تعز.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين مساء السبت، إن سلاح الجو السعودي شن "خلال الـ24 ساعة الماضية 86 غارة جوية وصاروخا" مستهدفا العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة والبيضاء ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وتجدّد النزاع في اليمن في تموز/ يوليو عقب انهيار هدنة كانت قائمة بين الحوثيين والحكومة منذ 2022، ما فتح جبهة جديدة في خضم الحرب والنزاع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

ووسع الحوثيون في أيلول/ سبتمبر مناطق سيطرتهم لتشمل مدينة المخا والساحل الغربي للبلاد وصولا إلى مضيق باب المندب الإستراتيجي.