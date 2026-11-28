تضاربت الروايات بشأن المسؤولية عن هجوم أوقع قتلى بينهم أطفال، إذ اتهم الحوثيون التحالف بتنفيذ غارة جوية، في حين حملت السلطات المحلية الموالية للحكومة اليمنية جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم

يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، وسط سقوط مزيد من الضحايا جراء الغارات الجوية على مناطق متفرقة في اليمن، فيما تتواصل الهجمات التي تشنها الجماعة على مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي السعودية.

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جماعة الحوثيين أعلنت، السبت، إصابة 13 شخصًا، بينهم نساء، جراء غارة جوية استهدفت حي بئر أبو شملة في مديرية التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقالت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى تضرر ثمانية منازل وثلاثة محلات تجارية جراء الغارة التي اتهمت السعودية بتنفيذها.

في غضون ذلك، أكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سماع دوي انفجار عنيف في العاصمة صنعاء، جراء غارة جوية للتحالف، وسط تحليق مكثف للطيران.

قتلى وجرحى في غارات على محافظات يمنية

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل 14 شخصًا وإصابة 20 آخرين، جراء ضربات جوية للتحالف في محافظات تعز وصعدة وصنعاء والحديدة، مشيرة إلى أن 12 من القتلى أطفال، فيما كان بين المصابين ثمانية أطفال وامرأة.

وفي محافظة تعز، تضاربت الروايات بشأن المسؤولية عن هجوم أوقع قتلى بينهم أطفال، إذ اتهم الحوثيون التحالف بتنفيذ غارة جوية، في حين حملت السلطات المحلية الموالية للحكومة اليمنية جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التي قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من روايتي الطرفين.

إلى ذلك، أفاد الحوثيون، فجر اليوم السبت، بتواصل الغارات الجوية على محافظات يمنية عدة، بينها صعدة وحجة والحديدة وتعز.

تصاعد الهجمات على المنشآت السعودية

يأتي تكثيف الغارات الجوية على اليمن في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت منشآت اقتصادية وحيوية داخل السعودية خلال الأيام الماضية.

فقد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الخميس، مقتل عامل نيبالي وإصابة آخرين جراء سقوط مقذوف على مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" في جازان، جنوبي المملكة. وبينما لم تحدد وزارة الطاقة السعودية الجهة المسؤولة عن الهجوم، اتهم التحالف جماعة الحوثيين بتنفيذه.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إصابة 11 شخصًا على الأقل جراء هجوم استهدف برجًا في العاصمة الرياض يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب وكالة "رويترز".

وحمل التحالف جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، متوعدًا بالرد على الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

إدانات لهجمات الحوثيين على السعودية

على الصعيد السياسي، أدانت اللجنة الإستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية، المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، الهجمات التي يشنها الحوثيون على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية.

كما جددت اللجنة التزام الدول الأعضاء بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.