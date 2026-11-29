تعتبر الرياض عدن "خطًا أحمر" وتتعهد بمواصلة دعم القوات الحكومية اليمنية "حتى قبول الحوثيين بخريطة الطريق الأممية"، فيما تتبادل الجهتان التهديدات باستهداف الموانئ على ساحل البحر الأحمر، وسط استعدادات سعودية لاحتمال امتداد الحرب إلى العام المقبل.

تصاعد الدخان من مستودع في صنعاء، إثر غارة للتحالف بقيادة السعودية، 26 نوفمبر 2026 (Getty Images)

قال التحالف بقيادة السعودية إن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي "غدًا" إذا وافق الحوثيون على خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة، مشددًا على عزمه مواصلة الضغط العسكري لدفع الجماعة إلى طاولة المفاوضات، فيما تتصاعد المواجهة مع اقتراب الحوثيين من عدن وتبادل التهديدات باستهداف الموانئ.

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وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "أفضل حل هو الحل السياسي. لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها"، مضيفًا أنه "إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب ... غدًا".

وشدد المالكي على أن الرياض رسمت "خطًا أحمر" حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محذرًا من أن التحالف سيفعل "كل ما يلزم" لحماية المدينة، في ظل تقدم الحوثيين الذين باتوا على بعد 60 كيلومترًا منها.

وأوضح أن التحالف سيواصل استخدام القوة العسكرية لإلحاق خسائر بالحوثيين وإجبارهم على "تغيير سلوكهم"، من خلال توفير إسناد جوي متواصل للقوات الحكومية اليمنية وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد المدن السعودية.

وقال المالكي: "نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وتأتي تصريحات المالكي فيما تستعد الرياض لاحتمال امتداد الحرب إلى العام المقبل، بحسب تقرير نشرته "رويترز" في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما أخفق حلفاؤها في تحقيق هدفهم الأولي المتمثل في التقدم نحو العاصمة صنعاء.

وباتت جهود القوات الحكومية تتركز على الدفاع عن عدن وفك حصار مدينة تعز، بعدما انسحبت في وقت سابق من الشهر الجاري من مناطق قرب مضيق باب المندب، إثر هجوم واسع شنه الحوثيون.

في المقابل، يطالب الحوثيون السعودية بوقف دعمها العسكري والمالي للحكومة اليمنية، ورفع القيود المفروضة على المطارات والموانئ وتقديم تعويضات مالية.

تهديدات متبادلة باستهداف الموانئ

وميدانيًا، طالب التحالف، اليوم الأحد، المدنيين بإخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في أحدث سلسلة من الإنذارات التي أصدرها خلال الأسابيع الأخيرة تمهيدًا لضربات عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

ورد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بعد دقائق من صدور الإنذار، معلنًا أن "ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفًا لقواتنا ردًا على استهداف العدو السعودي ميناء رأس عيسى"، داعيًا إلى إخلائها فورًا.

وجاءت التهديدات المتبادلة بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، فيما أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجار شديد في العاصمة السعودية، ليل السبت – الأحد.

وكان المالكي قد أعلن أيضًا تدمير ما وصفها بـ"مصادر حيوية" يستخدمها الحوثيون لشن هجمات في اليمن والسعودية، وتهديد حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.