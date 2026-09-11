تونس: تمديد اعتقال 4 من نشطاء أسطول الصمود الداعم لغزة في ظل إضرابهم عن الطعام

قرر القضاء التونسي تمديد اعتقال 4 نشطاء من أسطول الصمود الداعم لغزة لمدة 4 شهور، في وقت يخوض النشطاء إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وهم ينفون التهم المنسوبة إليهم ويتهمون السلطة بتجريم النشاط المدني.

قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء "أسطول الصمود" في تونس، الجمعة، إن القضاء قرر تمديد فترة اعتقال أربعة نشطاء من الأسطول لمدة أربعة شهور.

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وأودع النشطاء وهم أعضاء في الهيئة التسييرية للأسطول الذي شارك قبل عام في محاولة كسر الحصار عن غزة، السجن منذ آذار/ مارس الماضي.

ويحقق القضاء معهم في تهم ترتبط بـ"جرائم مالية وغسل أموال وتزوير تخص التبرعات التي تم جمعها من المواطنين من أجل تمويل الأسطول".

وينفي النشطاء كل هذه التهم كما يتهمون السلطة بتجريم النشاط المدني.

وبدأ الناشط وائل نوار إضرابا عن الطعام منذ قرابة الشهر في السجن فيما لحق به باقي المعتقلين الثلاثة قبل يومين في الإضراب احتجاجا على اعتقالهم.

وفي وقت سابق الجمعة تجمع محتجون أمام القطب القضائي والمالي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء.

وحذرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في بيان لها، من تدهور الوضع الصحي لوائل نوار في ظل تقارير سابقة عن تسجيل حالات وفيات في السجون بسبب الحر وظروف الاعتقال.