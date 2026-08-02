ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الإثنين

أبقت طهران باب المواجهة مفتوحًا رغم إعلان واشنطن تعليق الهجوم، إذ نفت التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات إقليمية مكثفة لتثبيت التهدئة.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران، الإثنين، بعدما علّق شنّ ضربات على طهران، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.

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وقال ترامب للصحافيين، ليل الأحد - الإثنين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الإثنين) بعد الظهر".

وكان ترامب قد ذكر أن قرار تعليق الهجوم جاء عقب طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة وقف أي عمل عسكري والعمل على بلورة الخطوط العريضة لاتفاق، مشيرًا إلى أن الصفقة المحتملة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية وكاملة، وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني"، ومؤكدًا أن إسرائيل ستكون جزءًا من هذا الالتزام.

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