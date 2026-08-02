"أوبك بلاس" يرفع حصص الإنتاج لشهر أيلول بمقدار 188 ألف برميل يوميا

تحالف "أوبك بلاس" يقرر زيادة حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في أيلول/ سبتمبر، من دون إعلان تعليق الزيادات لاحقًا، وسط قيود على الإنتاج والصادرات وخلافات مرتقبة بشأن الحصص.

قرر تحالف "أوبك بلاس"، الأحد، رفع حصص إنتاج النفط لشهر أيلول/ سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، خلال اجتماع عُقد عن بُعد، في وقت تواصل الحرب في المنطقة إرباك إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في بيان، إن السعودية وروسيا وخمس دول أخرى مشاركة في التعديلات الطوعية "قررت تنفيذ تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا"، بما يماثل الزيادات التي أُقرت خلال الأشهر الماضية.

ولم يتضمن بيان المنظمة إعلانًا عن تعليق دورة الزيادات خلال الربع الأخير من العام، خلافًا لما توقعه محللون وما نقلته وكالة "رويترز"، قبل الاجتماع، عن مصادر مطلعة على محادثات التحالف.

وكان مصدر مطلع قد قال لـ"رويترز" إن التحالف اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر، ثم تعليق الزيادات خلال الربع الأخير، فيما توقع مندوب ومصدر آخر نتيجة مماثلة.

وقبل إعلان القرار، رجّح المحلل لدى شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، أن يقر التحالف زيادة بالحجم نفسه، مشيرًا إلى أنها قد تكون الأخيرة ضمن سلسلة التعديلات الحالية.

وكان تحالف "أوبك بلاس" قد وافق، بين أواخر عام 2022 وعام 2023، على خفض حصص الإنتاج على ثلاث مراحل، بسبب مخاوف من تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تقليص الإمدادات بنحو ستة ملايين برميل يوميًا.

غير أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان والإمارات، قبل انسحاب الأخيرة من التحالف في الأول من أيار/ مايو، غيّرت نهجها وبدأت زيادة الإنتاج تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025.

ومن شأن زيادة أيلول/ سبتمبر أن تستكمل التراجع عن الحزمة الثانية من أصل ثلاث حزم لخفض الإنتاج سبق أن أقرها التحالف.

أثر عملي محدود للزيادة

ورغم رفع الحصص رسميًا، يرى المحلل لدى بنك "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو، أن عددًا من أعضاء التحالف لن يتمكنوا من بلوغ مستويات الإنتاج التي تسمح بها حصصهم، بسبب تراجع قدراتهم الإنتاجية، ما يقلل الأثر العملي للقرار.

كما تواجه دول الخليج صعوبات في زيادة صادراتها، في ظل الشلل شبه الكامل للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تفرض إيران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر شباط/ فبراير.

وشهدت حركة الشحن في المضيق انتعاشًا محدودًا عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركية–الإيرانية في منتصف حزيران/ يونيو، إلا أن الممر الحيوي لم يستعد نشاطه الطبيعي.

وفي روسيا، التي تتعرض بنيتها التحتية النفطية بصورة متكررة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، يراوح الإنتاج عند نحو تسعة ملايين برميل يوميًا، مقارنة بمستوى مستهدف يبلغ 9.8 ملايين برميل يوميًا.

خلافات مرتقبة حول الحصص

ولا يزال توقيت قدرة التحالف على زيادة إنتاجه فعليًا غير واضح، في وقت أعربت فيه بعض الدول الأعضاء، بينها العراق، عن رغبتها في رفع إنتاجها بصورة ملحوظة.

وقال ستونوفو إن "التحالف يمر حاليًا بعملية تهدف إلى تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى لجميع الدول الأعضاء".

ويرى محللو "دي إن بي كارنيغي" أن "أوبك بلاس" قد يواجه "محادثات صعبة بشأن حصص الإنتاج الجديدة" اعتبارًا من العام المقبل، بعد تنفيذ زيادة أيلول/ سبتمبر.

وقال ليون: "لا أعتقد أن تماسك المجموعة يواجه خطرًا في الوقت الراهن"، لكنه أشار إلى أن انسحاب الإمارات من التحالف في أيار/ مايو كشف عن نقطة ضعف في هذا الجانب.

وبررت أبوظبي قرار الانسحاب بأنه "يخدم مصالحها الوطنية وأهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد"، بعد شكاوى متكررة من سقف الإنتاج الذي حدده التحالف عند 3.4 ملايين برميل يوميًا، فيما تسعى الإمارات إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.