ترامب: المباحثات مع إيران تجري "الآن" وهذه الفرصة الأخيرة

تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، ونفت الأخيرة وجود مفاوضات بعدما أعلن ترامب انطلاق المفاوضات بين البلدين الإثنين، فيما أعلنت إيران أنها تبحث مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق، والتوقيع على وثيقة "جيدة".

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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا هي مع عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز".

وقال بقائي إن ​بلاده تجري محادثات مع ​سلطنة ​عمان حول فتح ‌مسار ⁠جديد عبر مضيق هرمز، يكون ​عبارة ​عن ⁠طريق واحد ​يتضمن ​ممرات ⁠للدخول والخروج.

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