واشنطن: اتفاق محتمل مع إيران بشأن مضيق هرمز قد يوقع الأربعاء

أعلن وزير الخزانة الأميركي عن محادثات قد تفضي لاتفاق مع إيران بحلول الاربعاء، لفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة واستقرار أسعار الطاقة، بالتزامن مع إخلاء سفينة شحن أصيبت بمقذوف وفقدان بحار قرب المضيق.

أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول غد الأربعاء، لافتا الى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.

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وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" اليوم، الثلاثاء، "نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق، والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع". وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، أجاب بيسنت "أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بحرية، بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف قرب مضيق هرمز، ما دفع أفراد طاقمها إلى مغادرتها، فيما فقد أحد البحارة خلال الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، والمخاوف المستمرة بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

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