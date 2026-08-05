طهران وعُمان تتفقان على تنظيم الملاحة بهرمز وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران

أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق مع سلطنة عُمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز وإدارته مشتركة، مؤكدة وضع اللمسات الأخيرة على البيان النهائي ما لم تعرقل العملية أطراف ثالثة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاق مع سلطنة عُمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز بعد دراسة أبعاده الفنية والقانونية والأمنية والبيئية، مشيرة إلى أن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية رفع عقوبات مرتبطة بإيران.

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وقبل ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات مع سلطنة عمان تتركز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن من وإلى مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتصالات تجري على المستويين الفني والسياسي.

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