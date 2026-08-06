الحرب والتضخم يعمقان أزمة المعيشة في إيران ويبددان أحلام الشباب

تفاقمت الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين مع استمرار تداعيات الحرب والعقوبات، إذ بات كثيرون يضطرون إلى تقليص نفقاتهم الأساسية والتخلي عن احتياجاتهم اليومية لمواجهة الغلاء المتسارع وتراجع قيمة العملة، وسط تحذير خبراء من استمرار تآكل القدرة الشرائية وتدهور مستوى المعيشة

تجد مهزاد آذري نفسها في طهران مضطرة إلى الاختيار بين تناول الطعام والتنقل، أو استبدال عدسات نظارتيها وتلقّي دروس في اللغة الإنجليزية، في صورة تعكس التضحيات اليومية التي يتحملها كثير من الإيرانيين بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

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ويتزايد الضغط على الاقتصاد الإيراني، المنهك أصلا بفعل عقود من العقوبات الدولية، فيما لا يزال التوصل إلى وقف دائم للحرب بعيدا.

وتقول آذري، وهي موظفة في متجر وتبلغ 21 عاما، إنها تضطر باستمرار إلى المفاضلة بين نفقاتها للحفاظ على ميزانيتها المحدودة.

وتوضح "عليّ أن أحرم نفسي من شيء؛ كي أتمكن من تحمل كلفة شيء آخر".

وتقول "إذا استخدمت يوما تطبيق ’سناب!’ (وهو تطبيق لحجز سيارات الأجرة شبيه بمنصة ’أوبر’) فلن أستطيع شراء وجبة غداء في ذلك اليوم. وإذا استبدلت عدسات نظارتي، فلن أتمكن من متابعة دروس" اللغة الإنجليزية.

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وتتقاسم فهيمة، وهي موظفة تبلغ 29 عاما وتعمل في وظيفتين، المعاناة نفسها مع آذري.

وتقول الشابة، التي فضّلت عدم ذكر اسم عائلتها لأسباب أمنية، "كنت في السابق أحب الذهاب لمشاهدة فيلم أو تناول العشاء خارج المنزل أو طلب أطباق إيطالية جاهزة، لكن كل شيء أصبح منذ ذلك الحين مسألة بقاء".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، وبعد فترة شهدت وقفا لإطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي وتوقيعا على مذكرة تفاهم في حزيران/ يونيو، استؤنفت الأعمال العسكرية في تموز/ يوليو.

وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 66% في 22 تموز/ يوليو، مقارنة بـ46% في شباط/ فبراير.

وتواصل العملة الإيرانية تراجعها، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمس الأربعاء 1,88 مليون ريال، في مقابل 1,65 مليون ريال قبيل اندلاع الحرب.

"اقتصاد المقاومة"

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات تضخما مفرطا مزمنا، وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية نتيجة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بسبب برنامجها النووي.

وتفاقمت هذه الظاهرة التي تضعف القدرة الشرائية للإيرانيين بقدر كبير خلال الأشهر الأخيرة، وكانت شرارة احتجاجات واسعة اشتعلت في كانون الأول/ ديسمبر.

وأعادت التطورات الدبلوماسية في الربيع إحياء الآمال لفترة وجيزة بتحسن الوضع، قبل أن يبددها استئناف الأعمال القتالية.

وتقول آذري، التي تعمل في "بازار تجريش الكبير" في العاصمة، إنه "في كل مرة يُعلن وقف لإطلاق النار، يشهد السوق انتعاشا طفيفا، ثم يُعلن استئناف الحرب أو تُقصف منطقة ما، فتبدأ القصة نفسها مجددا".

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وفي رسالة نشرها في أيار/ مايو، دعا المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، الشركات إلى تجنب تسريح الموظفين، والمشرّعين إلى إقرار إجراءات تدعم "اقتصاد المقاومة"؛ بهدف تخفيف الضغوط عن العائلات.

وكان والده، المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب، قد استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى عام 2010، في إشارة إلى تقليص الاعتماد على العالم الخارجي.

الأحلام "تصبح أبعد"

ويقول الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، بهنام صمدي، إن "الاقتصاد الإيراني تكيّف مع أزمات كثيرة وطوّر قدرة على الصمود"، لكنه يضيف أن "لهذا الصمود كلفة".

ويوضح أن القدرة الشرائية للسكان تراجعت، فيما ارتفعت أعباء الشركات وزادت الحكومة إنفاقها العام لإبقاء البلاد قادرة على الاستمرار.

ويضيف أن "السؤال الرئيس هو إلى متى يمكن أن يستمر هذا الصمود؟".

ولمواجهة الأزمة، تتيح بعض المؤسسات لعملائها تسديد قيمة مشترياتهم ونفقاتهم الطبية بالتقسيط.

لكن صمدي يرى أن ذلك لا يتيح سوى "كسب الوقت"، محذرا من أن "مستوى معيشة السكان يتدهور بحجم كبير".

ولم يعد داوود، بائع الخضار والفاكهة البالغ 23 عاما، قادرا على تحمل كلفة رحلة قصيرة خارج العاصمة.

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ويقول "كنا نذهب أحيانا مع أصدقائنا إلى شمالي إيران، أما الآن فلم نعد قادرين فعليا على الذهاب إلى أي مكان".

أما إحسان، وهو صاحب متجر بقالة في طهران، فيلاحظ أن سلال المتسوقين تتقلص شهرا بعد آخر.

ويقول إن "وجبات الناس تصبح أقل فأقل"، حتى عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية الأساسية.

وفي ظل الأزمة، يؤجل الإيرانيون النفقات الكبرى إلى أجل غير مسمى.

ويقول أمير رضا، البالغ 23 عاما، إن "كل الأحلام التي كانت لدينا، مثل شراء منزل أو سيارة، تصبح أبعد كل يوم".