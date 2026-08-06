كيف أشعلت الأخبار المضللة أزمة الهجرة إلى سبتة؟

أظهرت تقارير أن معلومات مضللة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فتح الحدود مع سبتة أسهمت في اندفاع عشرات الآلاف من المهاجرين نحو الجيب الإسباني، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وعمليات إعادة واسعة إلى المغرب

مغاربة يحاولون الوصول إلى سبتة عبر البحر، 31 تموز/ يوليو 2026 (Getty Imges)

انتشرت إشاعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستند هذا الخبر المضلل إلى حُكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية؛ يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.

فيما صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأنه يرى أن عصابات تهريب المهاجرين هي التي أطلقت هذه الشائعة.

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وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا إلى سبتة بطريقة غير قانونية اعتبارا من أواخر تموز/ يوليو، وقد أُعيد منهم 70 ألفا إلى المغرب.

ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا نحبهم في هذا الحدث، معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة 11.

وأظهرت تقارير أن حملة التضليل، التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت وراء هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.

وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا؛ لتتولى حسابات مجهولة ليس لديها متابعون نشر شائعة فتح الحدود، وهو ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.

"من أشعل الفتيل؟"

رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة، أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".

وأكد الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، مارسيلينو مادريغال، وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".

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وقال مادريغال إن "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".

الفرق بين القرار القضائي وما أُشيع

بيّن المحاميان، أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث، أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.

بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.

ولخصت المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، لاورا ماريا ميدينا فيريراس، الأمر قائلة إنه "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".

"الأمر لم ينته بعد"

بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.

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ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال آب/ أغسطس.

ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.

وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.

ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر تموز/ يوليو هي الأولى من نوعها؛ ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة، ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.