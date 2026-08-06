موجز أنباء العالم الخميس

شهدت الساحة الدولية تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، بينها إعلان إيران وعُمان التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية، كما برزت مستجدات في جنوبي لبنان، والحرب الروسية الأوكرانية...

لبناني يشاهد الدخان المتصاعد إثر قصف إسرائيل بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 6 آب/ أغسطس (Getty Images)

شهدت الساعات الماضية تطورات بارزة في عدة دول، من بينها إعلان إيران وعُمان اتفاقًا بشأن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وتصعيد متواصل بين روسيا وأوكرانيا، وغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، إلى جانب تحركات سياسية وأمنية في الولايات المتحدة وألمانيا والكويت، عكست استمرار التوتر في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

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إيران/ عُمان

أعلنت إيران أمس، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع عُمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، الذي يقع في صميم المواجهة مع الولايات المتحدة.

باكستان

أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق في شأن مضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم التي ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.

الإمارات

حذّرت منظمتان غير حكوميتين من "كارثة بيئية" وشيكة؛ جراء تسرّب نفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عُمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة للنفط داخل مياه منطقة بحرية محمية، بعد انفجارات لم تتضح أسبابها بعد.

الكويت

قررت وزارة التربية الكويتية إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الوزارة وكالة "فرانس برس"، في خطوة تأتي عقب تعرّض الدولة الخليجية لهجمات متكررة من طهران خلال الحرب الجارية.

الولايات المتحدة الأميركية

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن لدى الولايات المتحدة كميات "ضخمة" من الذخائر، ملوّحا بملاحقة من يروّج لغير ذلك، وذلك عقب تقرير صحافي عن نقص المخزون وخلاف مع وزير الحرب، بيت هيغسيث، بسبب الحرب مع إيران.

وفي حدث مختلف، دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس الأربعاء منظمة الدول الأميركية إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث إجراءات محتملة ضدّ نيكاراغوا على خلفية مساعي حكومتها إلى استبعاد المعارضة من المشاركة في الانتخابات.

لبنان

شنّت إسرائيل سلسلة غارات ليلا على بلدتين في جنوبي لبنان، إحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده، في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما.

واعتبرت ثلاث منظمات حقوقية أن هجمات الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحافية آمال خليل في جنوبي لبنان كانت "متعمدة"، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها "جريمة حرب".

الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط روسيتين تقعان على بعد مئات الكيلومترات من الحدود في هجوم ليلي، وفي المقابل استهدفت روسيا محطة قطار وسفينة تجارية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيّرات أوكرانية فوق أراضيها، وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها.

كما وُجّهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن، أولغا ستيفانيشينا، اتهامات بالفساد، بحسب ما أعلنت المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان اليوم، الخميس، وذلك بعد انتقادات شديدة وجهتها بيونغ يانغ للتعزيزات العسكرية اليابانية في منطقة المحيط الهادئ.

تايلندا

التقى رئيس المجلس العسكري السابق في بورما، مين أونغ هلاينغ، رئيس وزراء تايلاندا في بانكوك، في أول زيارة له إلى الدولة المجاورة بصفته مسؤولا مدنيا، في إطار مساعيه إلى إعادة بورما إلى الأسرة الدولية.

أستراليا

أعلنت أستراليا شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة، في صفقة تبلغ قيمتها 736 مليون دولار أسترالي (518 مليون دولار أميركي)، وهو رقم أقل بكثير من قيمة صفقة البيع التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار ووافقت عليها واشنطن في آذار/ مارس.

وفي سياق مغاير، قالت لاعبتان سابقتان في منتخب إيران لكرة القدم للسيدات إنهما فخورتان بحصولهما على الجنسية الأسترالية؛ بعدما وُصفتا بالخائنتين في بلدهما بسبب رفضهما أداء النشيد الوطني قبل إحدى المباريات.

ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف رجل أوكراني للاشتباه في أنه "صوّر مصنعا للأسلحة في ولاية بافاريا، تمهيدا لتنفيذ أعمال تخريب".

وفي خبر آخر، قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على رجل أفغاني؛ بعد إدانته بتنفيذ هجوم دهس بسيارة في ميونيخ العام الماضي أسفر عن مقتل طفلة في الثانية من عمرها ووالدتها، وإصابة العشرات.