إدارة ترامب توسّع تحقيقاتها مع جامعات أميركية على خلفية احتجاجات داعمة لفلسطين وسياسات التنوع

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملتها على الجامعات، بفتح تحقيقات جديدة تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وسياسات التنوع في القبول، وسط اتهامات بأنها تقيد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حملتها ضد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، بإطلاق تحقيقات جديدة تستهدف جامعات على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وسياسات التنوع في القبول، في خطوة تثير مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.

وأعلنت وزارة التعليم الأميركية فتح تحقيق مع جامعتي سان هوزيه وسان فرانسيسكو الحكوميتين في ولاية كاليفورنيا، عقب شكاوى تتهمهما بعدم التعامل مع ما وصفته بـ"حوادث معاداة السامية" خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وقالت الوزارة إن الشكاوى تتحدث عن "سلوك عدائي تجاه طلاب يهود"، وكتابات اعتبرتها "معادية للسامية"، إلى جانب احتجاجات مؤيدة لفلسطين قالت إنها عطلت العملية التعليمية.

في المقابل، أكدت الجامعتان رفضهما جميع أشكال التمييز، بما في ذلك "معاداة السامية" و"الإسلاموفوبيا"، وشددتا على أنهما تتعاملان بجدية مع أي شكاوى تتعلق بالتمييز، وستتعاونان مع التحقيقات. كما نفت جامعة سان هوزيه صحة تصريحات نسبت إلى مسؤول سابق فيها بشأن التمييز بين "اليهود الجيدين" و"اليهود السيئين" على أساس مواقفهم من الحكومة الإسرائيلية.

وتتهم إدارة ترامب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بـ"معاداة السامية" و"دعم التطرف"، بينما يؤكد المتظاهرون، وبينهم جماعات يهودية، أن "انتقاد الحرب الإسرائيلية على غزة والاحتلال يُقدَّم بصورة مضللة على أنه معاداة للسامية، وأن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية يُوصم بدعم التطرف".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة القضاء الأميركية أن تحقيقًا اتحاديًا خلص إلى أن كلية الحقوق في جامعة ديوك منحت أفضلية في القبول للمتقدمين من السود وذوي الأصول اللاتينية، معتبرة أن ذلك يمثل تمييزًا على أساس العرق، وأكدت أنها تسعى إلى التوصل إلى تسوية مع الجامعة.

وردت جامعة ديوك بأنها ملتزمة بالامتثال للقانون، مشيرة إلى أنها تراجع رسالة وزارة العدل، فيما سبق أن وجهت الوزارة اتهامات مماثلة إلى كليات الطب في جامعتي كاليفورنيا وييل، اللتين أكدتا أن إجراءات القبول لديهما تستند إلى الكفاءة الأكاديمية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لإلغاء برامج التنوع والإنصاف، وفتح تحقيقات وتهديد جامعات بتعليق التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وبرامج التنوع والمناخ، وهو ما أثار انتقادات واسعة وتحذيرات من المساس بحرية التعبير والحرية الأكاديمية داخل الجامعات الأميركية.