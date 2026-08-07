السعودية وتركيا وباكستان توقّع اتفاق دفاع مشترك: "الهجوم على إحداها هجوم على الجميع"

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، الذي يعتبر الهجوم على إحداها هجومًا على الجميع؛ فيما شددت الرياض على أنه ليس "تكتلًا طائفيًا" ولا يرتبط بـ"مساع نووية" أو سباق تسلح، وأوضحت أنقرة أن الاتفاق دفاعي وغير موجّه.

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة، اتفاقية دفاع مشترك تنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف واحدة من الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي جديد يقوم على الردع والدعم المتبادل، وسط تحولات أمنية متسارعة وتصاعد التوترات في المنطقة.

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وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية توقيع الاتفاق خلال "قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك"، التي جمعت ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عقب القمة أن بن سلمان وإردوغان وشريف وقّعوا "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، بما يعكس "الالتزام المشترك للدول الثلاث بمواصلة تعزيز أمنها الجماعي، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

مراسم توقيع #اتفاقيه_مكة_للدفاع_المشترك في الديوان الملكي بمكة المكرمة. pic.twitter.com/2jXEueWRNv — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 7, 2026

وينص الاتفاق، وفق البيان، على "تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني"، وأن "أي هجوم مسلح ضد أي دولة من الدول الثلاث سيُعتبر هجومًا عليها جميعًا".

كما ينص على تعزيز "جميع جوانب التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث"، من دون أن يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن الآليات العسكرية لتنفيذ الاتفاق، أو طبيعة الالتزامات العملياتية المترتبة عليه في حال تعرض إحدى الدول لهجوم.

السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان ليست "تكتلًا طائفيًا" ولا ترتبط بـ"مساع نووية"

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، اليوم الجمعة، إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تأتي "تجسيدًا لعمق العلاقات الإستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث الممتدة لعقود"، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد "مفاوضات تفصيلية استمرت لسنوات".

وأوضح قرملي، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاقية تتيح للسعودية وتركيا وباكستان "تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الإستراتيجي ورفع الجاهزية"، إلى جانب تطوير وتكامل قدراتها في التصدي المشترك لأي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد أن الاتفاق ينص على اعتبار "أي هجوم خارجي مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع"، لكنه شدد في المقابل على أن الاتفاقية "لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي أو مذهبي"، وأنها "ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسلح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة".

وأضاف قرملي أن الاتفاقية "لا تأتي على حساب علاقات المملكة الإستراتيجية والقوية خليجيًا وعربيًا ودوليًا"، مؤكدًا أنها "ليست تهديدًا لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيدًا في التوتر بين أي دولتين". وأشار كذلك إلى أن الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين الدول الثلاث، أو بينها وبين دول ومنظمات أخرى.

وفي توضيح لطبيعة الاتفاق، نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي قوله إن الاتفاقية "ذات طابع دفاعي بحت"، وإنها تنص على "التزام بالدعم المتبادل لأغراض الدفاع فقط"، مؤكدًا أنها "ليست موجهة ضد أي طرف محدد".

وأضاف المسؤول أن الاتفاقية "مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى"، وأنها لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقات دفاعية ثنائية أو متعددة الأطراف ترتبط بها الدول الثلاث.

قمة في مكة

وكان إردوغان قد وصل إلى السعودية، الجمعة، في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا، فيما وصل شريف وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى المملكة، الخميس، في زيارة تستمر حتى السبت.

| سمو #ولي_العهد يلتقي في مكة المكرمة رئيس الجمهورية التركية. pic.twitter.com/b0U9wCMjiC — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 7, 2026

وكانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى عقد القمة في جدة، إلا أن البيان الرسمي الباكستاني أعلن أنها عُقدت في قصر الصفا في مكة المكرمة تحت عنوان "قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك".

وبحسب البيان، جاءت زيارة إردوغان وشريف إلى السعودية بدعوة من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، فيما استقبلهما بن سلمان في قصر الصفا. وأضاف أن القمة تناولت العلاقات بين السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب "عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ووضع البيان الاتفاق في سياق ما وصفه بـ"العلاقات التاريخية الطويلة" بين الدول الثلاث و"المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الممتد"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستهدف تعزيز أمنها الجماعي وبناء إطار أوسع للتنسيق الدفاعي بينها.

من اتفاق ثنائي إلى إطار ثلاثي

ويمثل الاتفاق الجديد توسعًا مهمًا في بنية التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، إذ كانت السعودية وباكستان ترتبطان أصلًا باتفاق دفاع مشترك أُعلن عنه عام 2025، بينما دار خلال الأشهر الماضية حديث عن إمكانية انضمام تركيا إلى ترتيبات دفاعية تجمع الرياض وإسلام أباد.

وكان مصدر مقرب من الجيش السعودي قد قال، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن تركيا لن تنضم إلى الاتفاق الدفاعي القائم بين السعودية وباكستان، وذلك بعدما تحدث مسؤول تركي عن وجود مباحثات بهذا الشأن.

لكن المباحثات استمرت، وفق ما أوردته تقارير خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تنتهي بتوقيع الاتفاق الثلاثي رسميًا الجمعة. وكانت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" قد نقلتا، قبيل القمة، عن مصادر مطلعة أن الدول الثلاث تستعد لتوقيع اتفاق دفاع مشترك.

وقال مصدر لـ"فرانس برس" إن الاتفاق "كان قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرّعت من وتيرته".

ويكتسب بند الدفاع الجماعي الوارد في الاتفاق أهمية خاصة، إذ لا يقتصر على توسيع التعاون العسكري، بل يربط أمن الدول الثلاث بصورة مباشرة من خلال اعتبار الهجوم المسلح على إحداها هجومًا على الدول الثلاث مجتمعة.

توترات إقليمية متصاعدة

ويأتي توقيع الاتفاق في ظل بيئة إقليمية شديدة التوتر، على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب تجدد المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن.

وتزامنت القمة مع مؤشرات على تقدم في الاتصالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار مباحثات بين إيران وسلطنة عُمان، رغم عدم تسجيل تقدم ملموس حتى الآن في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وتضطلع باكستان بدور وساطة في محاولة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يرتبط أمن السعودية بصورة مباشرة بممرات تصدير الطاقة والملاحة في الخليج والبحر الأحمر.

وتفاقمت التوترات على الجبهة اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة، مع استئناف الحوثيين هجماتهم على السعودية وإعلانهم فرض ما وصفوه بـ"حصار بحري" على موانئ المملكة واستهداف ناقلات نفط مرتبطة بها.

كما شهد اليمن تجددًا واسعًا للقتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، بعدما استمرت الهدنة عمليًا منذ عام 2022.

ويضيف دخول تركيا رسميًا في إطار دفاعي مع السعودية وباكستان بعدًا جديدًا إلى الترتيبات الأمنية الإقليمية، بالنظر إلى القدرات العسكرية للدول الثلاث، فيما لم يوضح البيان ما إذا كانت الاتفاقية ستنشئ هياكل قيادة مشتركة أو آليات للتشاور العسكري، أو كيف سيُترجم بند الدفاع الجماعي عمليًا.

وكان الاتفاق السعودي الباكستاني السابق قد أثار نقاشًا بشأن حدود التزامات إسلام أباد تجاه الرياض، خصوصًا على ضوء امتلاك باكستان أسلحة نووية، غير أن البيان الثلاثي الجديد لم يتطرق إلى أي ترتيبات نووية، واقتصر على تأكيد الردع الجماعي وتعزيز التعاون الدفاعي والأمن المشترك.