السعودية وباكستان وتركيا ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في جدّة الجمعة

تعقد قمة ثلاثية في جدة تجمع قادة السعودية وتركيا وباكستان، لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، واستكمالا لاتفاقية الدفاع المبرمة سابقا بين الرياض وإسلام أباد.

يعقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، قمة ثلاثية في مدينة جدة، الجمعة، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وتتزايد التكهنات منذ أشهر بأن الدول الثلاث، تسعى لتشكيل تحالف قوي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوردت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" للأنباء نقلا عن مصادر، أن "تركيا والسعودية وباكستان، ستوقع اتفاقية دفاع مشترك الجمعة".

وقال مصدر: "لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرّعت من وتيرته"، وفق "فرانس برس".

ووصل شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية، الخميس، في زيارة تستمر إلى السبت، فيما يصل إردوغان الجمعة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأكّد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته عقد الاجتماع في جدّة على ساحل البحر الأحمر من دون الكشف عن أجندته.

وتضطلع باكستان بوساطة في محاولة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وايران، وأدت إلى شلّ حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الإستراتيجي.

وهي تشترك مع السعودية في اتفاقية دفاع مشترك أعلن عنها في 2025، وقد أثارت الاتفاقية تساؤلات كثيرة، لا سيما بشأن احتمالية تضمينها بندا حول الطاقة النووية، نظرا لامتلاك إسلام أباد أسلحة نووية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد مصدر مقرب من الجيش السعودي أن تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، وذلك بعد إشارة مسؤول تركي في وقت سابق من الشهر الحالي إلى خوض أنقرة محادثات للانضمام إلى هذا التحالف.