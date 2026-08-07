سورية: قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة بـ5 آليات عسكرية

توغلت قوات إسرائيلية بخمس آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا داخلها، في إطار توغلات متكررة تنفذها جنوبي سورية وسط مطالبة دمشق بالانسحاب والالتزام باتفاق فصل القوات.

مركبة عسكرية إسرائيلية تقطع الطريق على السوريين في القنيطرة (وكالة الأنباء السورية)

توغلت قوات إسرائيلية، الجمعة، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية بـ5 آليات عسكرية، ونصبت حاجزا داخل إحدى قراها.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بخمس آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا داخل القرية.

وتشهد مناطق جنوبي سورية توغلات إسرائيلية متكررة، تتخللها إقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة والمنازل واعتقال مدنيين، في انتهاك لسيادة البلاد.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق تمسكها بالاتفاق وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها.