موجز أنباء العالم الجمعة

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" لردع الاعتداءات، وسط تصعيد حوثي في مأرب، وتفجير بجرمانا، وأزمة أطفال مهاجرين بسبتة، وحريق بمستودع روسي، وتنصيب رئيس لكولومبيا، وحوار فنزويلي، وتغريم "ميتا" أميركيًا، وفيضانات بالهند، واضطرابات بسجون سريلانكا.

وقّعت السعودية وباكستان وتركيا، اليوم الجمعة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تهدف إلى "تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع"، بحسب ما أفاد بيان رسمي ، وذلك في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

هجمات الحوثيين

قُتل خمسة أشخاص في هجمات جديدة شنّها الحوثيون، الجمعة، على محافظة مأرب، وفق السلطات ومصدر عسكري يمني، بينهم مدنيان في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية، وثلاثة من عناصر القوات الحكومية في منطقة حريب بجنوب المحافظة.

وردا على الهجوم، أفاد مصدر مقرّب من الجيش السعودي بأن التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية، لن يقف "مكتوف اليدين" أمام تصعيد الحوثيين هجماتهم على القوات الحكومية، مؤكدا "لن نسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض".

دمشق

أوردت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق، الخميس، بلغت 14 جريحا، بعدما كانت أفادت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأفاد الاعلام الرسمي ليل الخميس عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة.

سبتة

حذّرت منظمات إغاثة، الخميس، من أن مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم يواجهون خطر التعرض للعنف والاستغلال، مع استمرار نومهم في شوارع سبتة، إثر دخولهم ضمن موجة تدفق المهاجرين إلى الجيب الإسباني، قبل أسبوع.

روسيا وأوكرانيا

اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلدبيريز" في يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، عقب هجوم استهدف مستودعات الشركة التي تتعرض لهجمات بمسيّرات أوكرانية، منذ منتصف الشهر الماضي.

كولومبيا

يتولى الرئيس الجديد لكولومبيا، أبيلاردو دي لا إسبرييا، منصبه رسميا، الجمعة، ويشكّل عزم هذا المحامي الثريّ على مكافحة المتمردين المسلحين وشبكات الاتجار بالمخدرات، تغييرا كبيرا في نهج السلطة، يرجح أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن.

فنزويلا

بدأ في كراكاس، الخميس، حوار بين السلطات الفنزويلية وقوى المعارضة، ترعاه الولايات المتحدة ويأمل كثيرون أن يفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات، فيما تغيب عنه زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، المقيمة خارج البلاد، والتي لم تتلق دعوة للمشاركة.

إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك ما وصفته بإحدى أحد أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا، وصادرت 18 زورقا سريعا كانت الشبكة تستخدمها على قولها لنقل مواد مخدرة مصنعة من إسبانيا إلى الجزائر، ثم لتهريب مهاجرين في رحلة العودة إلى سواحل إسبانيا وجزيرة إيبيزا.

الصين

سجلت الصادرات والواردات الصينية ارتفاعا كبيرا في تموز/ يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، إذ استفاد قطاع التصنيع القوي من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي عززت الطلب على منتجاته التقنية.

نيودلهي

لقي نحو 97 شخصا على الأقل مصرعهم، نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت الجمعة، في وقت تشهد ولاية آسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، تسبب في غرق قرى وغمر منازل وأراضي زراعية.

كولومبو

نشرت سريلانكا قوات في السجن الرئيسي بكولومبو وفي منشأتين إصلاحيتين أخريين، بعدما أسفرت محاولات فرار عن مقتل ثلاثة سجناء وإصابة 23 آخرين، بحسب ما أفاد وزير الأمن العام أناندا ويجيبالا.

الولايات المتحدة

أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، الخميس، شركة "ميتا" بدفع 567 مليون دولار لتمويل صندوق تعويضات مخصص لمعالجة الأضرار التي لحقت بالقاصرين جراء استخدام منصاتها، بعد تحميلها المسؤولية عن التسبب في "ضرر عام"، في سابقة من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.