واشنطن تفكك شبكة شركات صرافة لعلاقتها بإيران والحوثيون يحاولون استهداف سفينة بالبحر الأحمر

فرضت واشنطن عقوبات لقطع تمويل إيران وتفكيك شبكات صرافة لتطبيق "الضغط الأقصى"، وسط حديث أميركي عن تضخم إيراني حاد واحتمال فتح هرمز مؤقتًا. بالمقابل، طالبت طهران بحلول أمنية إقليمية بلا تدخل خارجي، فيما أُحبط هجوم حوثي بزورق مفخخ.

فرضت الخارجية الأميركية إجراءات عقابية جديدة لـ"قطع شريان التمويل" عن طهران، وتفكيك شبكة شركات صرافة ووهمية، مكنتها من التفاف العقوبات، والوصول لعائدات النفط ونقل مئات ملايين الدولارات.

وفيما شددت واشنطن على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لخنق إيران اقتصاديًا وزيادة عزلها عن النظام المالي الدولي، صرح وزير الخزانة الأميركي بوجود تضخم في إيران بنسبة ترتفع بين 150% و180%، معرجًا على احتمال التوصل لاتفاق يفتح مضيق هرمز لمدد تتراوح بين 30 و60 يومًا لخفض أسعار الطاقة.

من جهته، جدد نائب وزير الخارجية الإيراني مطالبات بلاده بحل القضايا الأمنية إقليميًا من دون تدخل خارجي، مؤكدًا توثيق هجمات انطلقت من دول مجاورة ضد طهران، وملمحًا لإمكانية عقد اجتماعات أمنية إقليمية حال "العودة للسلام".

وميدانيًا، أعلنت القوات البحرية اليمنية، إحباط محاولة حوثية لاستهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر، بوساطة زورق مفخّخ.

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