تركيا: مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

أعلنت تركيا احتمال انضمام مصر لاتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان فور تسوية مسائل فنية، مؤكدة أنها شبيهة بميثاق "نيتو" ولا تستهدف أحدا، فيما طالبت روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات المستهدفة للسفن التجارية في البحر الأسود.

أعلنت تركيا، السبت، أن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها أنقرة مع السعودية وباكستان، وذلك "بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء السبت، لوكالة "الأناضول"، وأشار إلى وجود دول أخرى في المنطقة تريد الانضمام إلى "اتفاقية مكة".

وقال وزير الخارجية التركي، إن "الاتفاق مع باكستان والسعودية يماثل فنيا المادة 5 من ميثاق (حلف شمال الأطلسي) ’نيتو’، الخاصة بالدفاع الجماعي".

وأضاف أنها "لا تستهدف إيران، ولا أحد يُعدّ هدفا، ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء".

وأشار إلى أنه "ستكون هناك أمانة عامة، ولجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار ’نيتو’".

وذكر وزير الخارجية التركي أنّ "مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية".

وشدّد على أن "أمن الملاحة بالبحر الأحمر مهم لمصالحنا، ويجب أن نكون ضمن التحالف الدولي بقيادة السعودية".

مطالبة روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات في البحر الأسود

في السياق، أعلن وزير الخارجية التركي، أن بلاده طالبت روسيا وأوكرانيا بـ"تعليق" الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود.

وقال فيدان إنه في مواجهة تصاعد الهجمات، "دعت (تركيا) إلى وضع آلية تتيح إعلان تعليق" الهجمات.

وأضاف أن "النزاع اتسع ليطال البحر الأسود بكامله. في البداية، كانوا يستهدفون الموانىء والسفن العسكرية. الآن، يهاجمون كل السفن التجارية من دون تمييز"، لافتا إلى أن "السفن (...) التي يملكها أتراك أو ترفع العلم التركي مستهدفة أيضا".

وتقيم تركيا علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف.

وندّدت أنقرة الثلاثاء، بهجوم بمسيرات وقع الإثنين في البحر الأسود، واستهدف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة، اتفاقية دفاع مشترك تنصّ على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف واحدة من الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي جديد يقوم على الردع والدعم المتبادل، وسط تحولات أمنية متسارعة وتصاعد التوترات في المنطقة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عقب "قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك"، التي جمعت ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة؛ أن القادة وقّعوا "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، بما يعكس "الالتزام المشترك للدول الثلاث بمواصلة تعزيز أمنها الجماعي، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وينصّ الاتفاق، وفق البيان، على "تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني"، وأن "أي هجوم مسلح ضد أي دولة من الدول الثلاث سيُعتبر هجومًا عليها جميعًا".

كما ينص على تعزيز "جميع جوانب التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث"، من دون أن يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن الآليات العسكرية لتنفيذ الاتفاق، أو طبيعة الالتزامات العملياتية المترتبة عليه في حال تعرض إحدى الدول لهجوم.